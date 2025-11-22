La storia tra Nancy Brilli e il regista Luca Manfredi rappresenta una parte significativa del percorso personale e professionale di entrambi. Il racconto della loro relazione viene spesso ripercorso anche attraverso gli aspetti familiari che li hanno uniti, dal ruolo di Luca Manfredi come padre di Francesco al percorso di Nancy Brilli verso la maternità segnato dalla diagnosi di endometriosi. Il loro legame, sviluppatosi negli anni Novanta, si è intrecciato con le rispettive carriere e con le difficoltà affrontate della già concorrente di Ballando con le Stelle 2025 a causa della malattia, una patologia diagnosticata tardi.

Luca Manfredi è un regista e sceneggiatore italiano, figlio dell’attore Nino Manfredi. Dopo il diploma presso l’Istituto Europeo di Design, ha iniziato a lavorare come aiuto regista per poi dedicarsi alla realizzazione di spot pubblicitari. Tra gli anni Ottanta e Novanta ha firmato circa un centinaio di campagne, tra cui la celebre serie Lavazza con il padre come protagonista.

In parallelo ha lavorato in teatro come aiuto regista, approdando poi alla fiction televisiva. Nel 1993 ha creato e diretto Un commissario a Roma, serie premiata con diversi riconoscimenti, tra cui il Telegatto. Negli anni successivi ha curato la regia di numerose produzioni, tra cui Meglio tardi che mai, Un posto tranquillo, Le ragioni del cuore, Questo amore, Matilde, Scusate il disturbo e Tutti i padri di Maria. Ha inoltre diretto L’ultimo papa re, Una pallottola nel cuore e In arte Nino, film dedicato alla vita del padre e presentato al Roma Fiction Fest.

Nel cinema ha realizzato un episodio del film Ottantametriquadri e il lungometraggio Grazie di tutto (1998). Come autore e regista l’ex marito di Nancy Brilli ha firmato un documentario su Armando Trovajoli per La grande storia e ha scritto sceneggiature per serie come Sotto il cielo dell’Africa e Don Matteo. Tra i suoi lavori più recenti compaiono il documentario Uno, nessuno, cento Nino (2021) e il libro Un friccico ner core. I 100 volti di mio padre Nino.

La storia d’amore tra Nancy Brilli e Luca Manfredi

La storia d’amore tra Nancy Brilli e Luca Manfredi è iniziata negli anni Novanta, periodo in cui entrambi erano attivi nel mondo dello spettacolo. Il loro legame ha portato al matrimonio celebrato nel 1997 e alla nascita del figlio Francesco nel 2000.

Nonostante una fase iniziale stabile, la coppia ha attraversato momenti di difficoltà che hanno portato alla separazione annunciata nel 2002. Durante quel periodo alcuni giornali avevano ipotizzato un tradimento, ma l’attrice ha chiarito successivamente durante la trasmissione Storie di donne al bivio: “era convinto che avessi la storia con Roy De Vita ancora prima che ci separassimo, ma non era vero. Anzi, se ci fosse stato più dialogo tra noi forse staremmo ancora insieme”.

Dopo la separazione, i rapporti tra i due sono rimasti distanti per diversi anni. Solo di recente si è verificato un riavvicinamento, come raccontato da Brilli sempre a Monica Setta: “si sono riaperti anche i miei rapporti con il padre di mio figlio Francesco, Luca Manfredi, dopo un ‘freddo’ durato parecchi anni”.

La malattia e la nascita di Francesco Manfredi

Il percorso verso la maternità di Nancy Brilli è stato segnato dalla diagnosi tardiva di endometriosi, una malattia che ha fortemente influito la sua vita privata. L’attrice ha raccontato la sua esperienza a Verissimo, spiegando: “Io sono testimone di un sogno realizzato, sulla mia cartella clinica c’era scritto: sterile al 90%”.

Grazie alla fecondazione in vitro, l’ex moglie di Luca Manfredi è riuscita a diventare madre al primo tentativo. L’attrice ha ricordato come la procedura sia stata impegnativa: “Dopo una lunga stimolazione ormonale, faticosa e dolorosa, mio figlio Francesco è nato, fortunatamente, al primo tentativo”. La concorrente di Ballando con le Stelle 2025 ha spiegato inoltre che in gioventù non pensava alla maternità, salvo poi desiderare più figli negli anni successivi.