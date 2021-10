Chi è Ida Platano di Uomini e Donne | Età | Che lavoro fa

By

Ida Platano, chi è la protagonista del trono Over di Uomini e Donne: età e che fa nella vita.

Tra i volti più in voga al momento per quanto riguarda il celebre reality di Canale 5 c’è sicuramente Ida Platano, una delle protagoniste del trono Over di Uomini e Donne. Andiamo a conoscere meglio dunque la concorrente, scoprendo cosa fa nella vita e quanti anni ha.

LEGGI ANCHE: Chi è Marcello di Uomini e Donne | Età | Che lavoro fa

Chi è Ida Platano di Uomini e Donne

Siciliana, nata nel 1981. Ida Platano attualmente risiede a Brescia e nella vita fa la parrucchiera. Ha lasciato la propria isola da giovanissima per motivi di lavoro e per inseguire il proprio amore, coronato con un matrimonio in età molto giovane.

Dopo circa 10 anni però per Ida è arrivata la separazione dal marito e da una delle relazioni successive è nato suo figlio Samuele, che ora ha 9 anni, ma sul tema del padre la stessa Ida mantiene molto riserbo. Samuele al momento vive con la madre e i due hanno un legame molto stretto e intenso.

LEGGI ANCHE: Chi è Isabella di Uomini e Donne | Età | Che lavoro fa

I viaggi e in particolare il mare sono le grandi passioni di Ida, che vanta dei trascorsi in televisione visto che ha partecipato cnel 2019 fa a Temptation Island con il compagno di allora Riccardo Guarnieri, conosciuto proprio grazie a Uomini e Donne.

Ora Ida è tornata protagonista del trono Over a Uomini e Donne, vivendo una controversa storia, terminata male, con Marcello, con la dama che ha sollevato dei dubbi che hanno portato a un litigio definitivo. La ricerca dell’amore dunque, che dura ormai da diversi anni, è destinata a continuare per Ida.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI