Ariete in concerto | date tour 2022 | biglietti

Ariete in concerto: le date dei concerti della cantante romana e le informazioni per acquistare i biglietti.

Reduce da una grande estate, col successo della sua “L’ultima notte”, Ariete è pronta anche a vivere un grande tour nel 2022, per portare la sua giovane e potente voce in giro per l’Italia. Vediamo dunque nel dettaglio le date dei concerti e come acquistare i biglietti per vedere dal vivo la cantante romana.

Ariete in concerto: i dettagli

La giovane cantante ha pubblicato le date dei suoi concerti, che la vedranno protagonista a marzo 2022 nei principali club italiani. Si parte da Milano, all’Alcatraz, per arrivare alla data del 27 marzo all’Atlantico di Roma. Un concerto particolare per Ariete non solo perché nella sua città, ma perché cade anche nel giorno del suo compleanno.

Ecco tutte le tappe del tour di Ariete:

Domenica 13 marzo 2022 – Milano, Alcatraz;

Giovedì 17 marzo 2022 – Padova, Gran Teatro Geox;

Venerdì 18 marzo 2022 – Torino, Teatro Concordia di Venaria Reale;

Lunedì 21 marzo 2022 – Firenze, Tuscany Hall;

Mercoledì 23 marzo 2022 – Napoli, Casa della Musica;

Domenica 27 marzo 2022 – Roma, Atlantico.

I biglietti per assistere al concerto sono disponibili da venerdì 8 ottobre alle ore 12:00 in prevendita sul circuito di TicketOne o tramite il sito ufficiale della cantante. I prezzi per assistere alle esibizioni della cantante romana partono da 28,75 euro. Qui è possibile acquistare i tagliandi.

Ariete in concerto: le canzoni in scaletta

Sono tantissimi i successi di Ariete nonostante la sua brevissima carriera. “L’ultima notte” è stata una delle grandi canzoni dell’estate, che ha consacrato il successo della cantante dopo altri successi come “Amianto” o “Pillole”.

“L” è invece l’ultimo singolo pubblicato dall’artista, che vanta anche diversi festa di rilievo come quelli con Rkomi o con gli Psicologi. Canzoni che potrebbero essere eseguite anche durante i live del tour.

