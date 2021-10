Salmo in concerto | date tour 2022 | biglietti

Salmo ha svelato le tappe del suo Flop tour che avrà luogo nel 2022: tutte le informazioni su date e biglietti.

Salmo è tornato e lo ha fatto alla grande. Il suo nuovo disco, “Flop”, uscito a tre anni di distanza da “Playlist” è stato un successo strepitoso, facendo segnare dei record impressionanti, come il primo posto tra gli album più ascoltati in tutto il mondo tra quelli rilasciati il 1 ottobre 2021. Un album apprezzato moltissimo sia dalla critica che dai fan, che ora non vedono l’ora di ascoltare dal vivo il rapper sardo.

A tal proposito, Salmo ha pubblicato le date del suo tour che lo porterà in giro per i palazzetti delle principali città d’Italia, fino a due grandi concerti evento in estate, tra cui l’attesissimo show che andrà in scena allo stadio San Siro di Milano. Vediamo, dunque, le date dei concerti e le modalità di acquisto dei biglietti.

Salmo, Flop Tour 2022: i dettagli

Tantissime le date molto attese del tour, che avrà inizio il 1 marzo dal Palazzo dello Sport a Roma. Una serie di concerti che arriverà fino al 5 aprile al Mandela Forum di Firenze. Poi una piccola pausa, prima dei due grandi concerti estivi a Bibione e soprattutto allo stadio San Siro di Milano.

I biglietti sono acquistabili tramite il circuito di TicketOne (Qui) e partono da 34,50 euro.

Ecco tutte le date del Flop Tour:

1 marzo – Palazzo Dello Sport – Roma

6 marzo – Vitrifrigo Arena – Pesaro (Pu)

8 marzo – Palasele – Eboli (Sa)

11 marzo – Palaflorio – Bari

15 marzo – Mediolanum Forum – Milano

20 marzo – Pala Alpitour – Torino

23 marzo – Unipol Arena – Bologna

26 marzo – Modigliani Forum – Livorno

29 marzo – Grana Padano Arena – Mantova

31 marzo – Kioene Arena – Padova

3 aprile – Brixia Forum – Brescia

5 aprile – Mandela Forum – Firenze

3 luglio – Stadio Comunale – Bibione (Ve)

6 luglio – Stadio San Siro – Milano

