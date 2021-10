The Vampire Diaries, dove vedere la serie tv sui vampiri

The Vampire Diaries, dove vedere la celebre serie tv sui vampiri in streaming e in televisione.

The Vampire Dairies è una delle serie tv più famose e longeve degli anni 2000. Iniziata nel 2009 e conclusa nel 2017, la serie annovera ben 8 stagioni, per un totale di 171 puntate. Nonostante sia terminata da bene quattro anni, la famosissima serie sui vampiri continua ad avere un seguito larghissimo, tra fan impegnati in continui e rewatch e nuovi spettatore che vogliono recuperarla. Vediamo dunque dove è possibile vedere The Vampire Diaries.

The Vampire Diaries: dove vederla

È ancora possibile vedere la serie sui vampiri con Nina Dobrev e Ian Somerhalder sia in chiaro che tramite uno dei numerosi servizi streaming a disposizione in Italia. Per quanto riguarda la visione in chiaro, The Vampire Diaries va in onda attualmente su Mediaset 20, ma ovviamente la visione non è comodissima perché subordinata agli orari della trasmissione televisiva.

Per quanto riguarda la trasmissione in streaming, tutte le 8 stagioni di The Vampire Diaries sono disponibili sia sul servizio di streaming gratuito Mediaset Play, che su quello a pagamento Infinity. Il servizio Infinity+ è incluso con l’abbonamento a Timvision che garantisce anche la visione di altri servizi streaming come Dazn e Discovery+. Mediaset Play è invece il servizio streaming di casa Mediaset ed è disponibile gratuitamente, basterà registrarsi ed il gioco è fatto.

In alternativa, le prime quattro stagioni della serie sono disponibili, a pagamento, tramite il servizio di noleggio streaming Chili. Insomma le alternative non mancano per vedere tutte le stagioni, o una parte, di The Vampire Diaries. Che siate nuovi utenti alla scoperta di una serie storica o appassionati fan che vogliono rivivere le emozionanti avventure di Elena Gilbert e compagni vampiri, le alternative sicuramente non mancano.