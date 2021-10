A 21 anni di distanza dal “no” di Costantino Vitagliano, Lucia Pavan di “Uomini e Donne” è convolata a nozze. La prima tronista della storia ha sposato Sasha Avolio, che conosce fin da quando era una bambina e che – nel 2014 – l’ha resa mamma della piccola Isabella.

Ma chi è Lucia Pavan e cosa ha fatto dopo lo sfortunato trono? Scopriamolo insieme.

Chi è Lucia Pavan di “Uomini e Donne”

I più, Lucia Pavan la ricordano per la sua scelta. Prima tronista ufficiale del programma di Maria De Filippi, scelse Costantino Vitagliano. Lui le chiese un bacio, e poi le disse di no. Attirando le critiche del pubblico e aprendo la strada al suo successivo trono. Da quel giorno sono passati 21 anni e Lucia, nel frattempo diventata mamma, è andata all’altare nella sua terra (l’astigiano) con Sasha, suo amico d’infanzia e suo fidanzato da una decina d’anni. I due hanno vissuto diversi anni all’estero, in Egitto e a Miami, per poi tornare in Italia.

Ed è proprio in Italia che, avvolti dalle vigne, si sono sposati. Di suo marito Lucia Pavan ha detto d’essersi innamorata a prima vista quando l’ha rivisto (da piccoli le loro famiglie si frequentavano). E di aver fortemente voluto questo matrimonio, tre volte rimandato a causa del Covid.

Che fine ha fatto Costantino Vitagliano?

E Costantino Vitagliano, suo ex corteggiatore e suo sofferto no, che fine ha fatto? Uscito da “Uomini e Donne” con Alessandra Pierelli (la loro storia naufragò poco dopo), ha tentato la strada del cinema per poi dedicarsi ai fotoromanzi e alle campagne pubblicitarie. Oggi, lontano dai riflettori, è papà di Ayla (nata dall’amore ormai finito con la modella Elisa Mariani) e si dedica alle sue attività: dal 2015 forma infatti chi vuole lavorare come personal shopper, e accompagna a fare shopping i turisti stranieri che arrivano a Milano.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI