Vera Miales incinta: cosa c’è di vero?

La notizia è impazzata nelle ultime ore: Vera Miales è incinta? A sganciare la bomba è stata Fanpage, che ha pubblicato in esclusiva foto della modella con un pancino sospetto. Trentaseienne, legata ad Amedeo Goria da qualche mese, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Ma davvero Vera Miales è incinta? Ecco tutto ciò che sappiamo.

Vera Miales è incinta per davvero?

A suggerire l’ipotesi di Vera Miales incinta sono le foto giunte a Fanpage. Nelle immagini, la compagna di Amedeo Goria viene ritratta mentre – fuori da casa – butta la spazzatura e chiacchiera con la sorella. L’abito bianco, decisamente attillato, mette in mostra un pancino da molti definito sospetto. Peraltro, pare che i due di una gravidanza abbiano parlato nel corso della loro relazione. Lei gli avrebbe più volte detto d’essere contraria all’aborto, e che un eventuale bambino lo terrebbe. “Stiamo insieme da poco più di sei mesi, ancora non si parla di figli. Io sto lavorando e lui è appena andato in pensione, ci stiamo godendo il momento” ha detto.

Il 67enne Amedeo Goria, dal canto suo, avrebbe detto di non sentirsela di fare il padre alla sua età. Di fronte all’ipotesi di Vera Miales incinta, davanti alle immagini che Alfonso Signorini gli ha mostrato, ha infatti detto d’essere dubbioso. “Stavamo attenti”, ha spiegato. Per poi direi che, lui e Vera, non si vedono da circa 40 giorni (sebbene Manila Nazzaro e Carmen Russo gli abbiano poi spiegato come quella pancia sembri almeno di tre mesi).

Amedeo Goria di nuovo padre?

Amedeo Goria, già padre di Guenda e di Gian Amedeo avuti da Maria Teresa Ruta, si è detto preoccupato di una possibile gravidanza. E ha manifestato la volontà di avere un confronto telefonico con la compagna. Anche perché, ad avere un bambino alla sua età, si sentirebbe un po’ come un nonno.