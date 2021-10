Michele Placido oggi, che fine ha fatto | moglie

Scopriamo la carriera di Michele Placido, padre di Violante Placido che interpreta Elena nella fiction Fino all’ultimo battito

Michele Placido è uno degli attori, registi e sceneggiatori più famosi d’Italia. Vanta una lunga carriera, nel corso della quale ha vinto l’Orso d’argento al Festival di Berlino per Ernesto. Quattro trionfi ai David di Donatello, due dei quali per Romanzo criminale.

LEGGI ANCHE: Fino all’ultimo battito, dov’è stata girata la fiction

La piovra ha cambiato radicalmente la sua carriera. Ha interpretato il commissario Corrado Cattani nelle prime quattro stagioni. L’esordio da regista è avvenuto nel 1990 con Pummarò. In seguito ha diretto film come Romanzo criminale e Vallanzasca – Gli angeli del male.

Ha recitato in ben 99 film dal 1972 al 2020. Una filmografia impressionante, che comprende film come Romanzo popolare di Mario Monicelli, Marcia trionfale, Pummarò, Mery per sempre, Un eroe borghese, Romanzo criminale, L’odore del sangue, Il caimano e Baaria, tra i tanti altri.

LEGGI ANCHE: Ilaria Spada, chi è Lola di Tutta un’altra vita | marito | figli

Michele Placido oggi

La carriera dell’attore e regista ha attraversato svariate fasi. Ve ne sono state alcune caratterizzate da una prolificità impressionante. Oggi i suoi ritmi sono ben differenti, il che spinge a chiedersi: che fine ha fatto Michele Placido?

Una domanda alla quale è facile dare una risposta. La sua produzione non si è mai fermata ma al cinema si è affiancato sempre più il teatro. Questa passione viene coltivata dagli anni ’80, con ottimi risultati. È attualmente impegnato in La bottega del caffè, opera teatrale nella quale interpreta Don Marzio: “Un chiaccherone maldicente, molto originale e comico, uno di quei flagelli dell’umanità che preoccupa tutti quanti”. Ecco la descrizione che Carlo Goldoni traccia di questo personaggio, il suo primo grande personaggio, nei Memoires. Un nobile napoletano sfaccendato e misantropo, che alimenta i pettegolezzi intorno ai quali ruota La bottega del caffè.

Nel corso del 2021 arriverà anche il suo ultimo film, L’ombra di Caravaggio, che lo vede come interprete e regista. Una pellicola drammatica senza una data d’uscita, per il momento. Un ricco cast internazionale, che vanta anche Louis Garrel e Isabelle Huppert. Sul fronte italiano, invece, spazio a Riccardo Scamarcio, Micaela Ramazzotti, Gianfranco Gallo e Vinicio Marchioni.

Vita privata

Michele Placido ha cinque figli. Tre sono il frutto del matrimonio con l’attrice Simonetta Stefanelli, sposata nel 1989. La coppia ha divorziato nel 1994. La primogenita è Violante Placido, celebre attrice. È seguita da Michelangelo e Brenno. Quest’ultimo ha seguito le orme dei genitori e della sorella, recitando in film come “Natale in Sudafrica” e “Il caso Pantani”. Dalla storia con Virginie Alexandre è poi nato Inigo.

La seconda moglie di Michele Placido è la cantante Federica Vincenti. La coppia si è sposata nel 2012 ed è ancora insieme. Nel 2006 è nato Gabriele. Nel 2017 si è parlato di divorzio dopo un’intervista rilasciata dalla cantautrice. La coppia si è conosciuta quando lei aveva solo 17 anni. Una grande differenza d’età tra i due: 75 anni lui, 37 lei.

“L’amore cambia. Quando è agli inizi non ci pensi: che un giorno quella differenza d’età vi dividerà per forza di cose, che tra voi ci sarà la vecchiaia, e che sarà abissale. Resta l’uomo della mia vita e il padre di mio figlio anche nell’allontanarci, anche a stagione dell’amore finita, perché comunque resta che io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me, e questo ci fortifica”.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI