Nicola Pisu | chi è | padre | età

Nicola Pisu è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Scopriamo chi è, quanti anni fa e perché è nella casa più spiata d’Italia pur essendo estraneo al mondo dello spettacolo.

Chi è Nicola Pisu

Nato a Trento nel 1989, Nicola Pisu è il figlio di Patrizia Mirigliani (figlia dello storico patron di Miss Italia) e di Antonello Pisu. La sua è stata una vita piuttosto turbolenta: dopo pesanti atti di bullismo, ha iniziato a fare uso di sostanze illegali a 18 anni, tanto da costringere la madre a denunciarlo per minacce, violenza ed estorsione. Oggi Nicola Pisu è uscito dalla dipendenza, grazie ad un percorso di riabilitazione, e si dice pronto a riprendere in mano la sua vita.

Il 32enne si definisce “web curator“. Dopo diversi lavori saltuari, infatti, cura il sito web di Miss Italia e ha lavorato al documentario Storia di un ragazzo calabrese, sulla vita del nonno Enzo. Ha raggiunto infatti una nuova consapevolezza, ha capito che le sostanze tolgono coscienza. E sogna di diventare un attore.

Nicola Pisu: vita privata

Nicola Pisu non è fidanzato. Per via del suo passato travagliato, e dei tanti ricoveri nelle comunità di recupero, ha potuto concentrarsi poco sull’amore. Inizialmente si è detto interessato a Soleil Sorge, sua compagna d’avventure al Grande Fratello Vip. Successivamente, però, il figlio di Patrizia Mirigliani si è avvicinato a Miriana Trevisan (di 16 anni più grande). Ha confessato di sentire le farfalle nello stomaco, e di volerla frequentare anche fuori dalla Casa. Il loro primo bacio, tuttavia, è stato al centro delle polemiche: Katia Ricciarelli ha infatti messo in dubbio la sincerità della showgirl, accusando di cedere alle attenzioni di Nicola solamente per attirarsi i favori del pubblico. Nicola Pisu uscirà fidanzato dal reality? Solo il tempo saprà dirlo.