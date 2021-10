Maria Ermachkova ballerina Ballando con le Stelle | carriera | foto

Oggi è un altro giorno è un programma Rai condotto da Serena Bortone. Un appuntamento pomeridiano in onda su Rai 1 alle ore 14.00. Un talk show intrigante, ricco di ospiti. Nella puntata di martedì 19 ottobre spazio a Maria Ermachkova e Memo Remigi, compagni di danza a Ballando con le Stelle.

Chi è Maria Ermachkova

Maria Ermachkova è un’eccellente ballerina dalla lunga carriera, da anni insegnante di Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci. È nata a Mosca il 4 luglio 1984 e da ben 17 anni è insegnante di balli latino americani. Il mondo della danza l’ha appassionata fin da bambina e col tempo si è specializzata in balli di coppia.

Impegno e costanza le hanno consentito di ottenere numerosi premi e riconoscimenti, come il primo posto al Blackpool Dance Festival, ovvero il più noto concorso internazionale di ballo. Inutile dire come la popolarità con il grande pubblico sia stata raggiunta grazie alle sue esibizioni negli studi di Ballando con le Stelle.

Ha iniziato a gareggiare nel 1999 e la sua lunga carriera le ha consentito di raggiungere livelli incredibili. È stata considerata, infatti, in coppia con Mirco Risi, la quarta ballerina più brava al mondo, stando alla World Dance Sport Federation. Il sodalizio con Risi si è però interrotto nel 2015, quando lei ha accettato il contratto con la Rai. L’edizione 2021 è la sua sesta di Ballando con le Stelle, che la vede affiancare Memo Remigi.

Maria Ermachkova fidanzata?

È molto riservata quando si tratta della sua vita privata. Sul web però tutti si chiedono la stessa cosa: Maria Ermachkova è fidanzata? Al momento nessuno conosce la verità, anche se qualche indizio social non manca. La ballerina ha sempre preferito far parlare di sé per i suoi risultati sportivi, piuttosto che per le sue relazioni.

C’è chi sospetta di Marco Risi. Il suo storico compagno di ballo potrebbe essere anche il suo fidanzato. L’interruzione della partnership lavorativa nel 2015 non ha intaccato il loro rapporto personale. I due continuano a esibirsi a livello internazionale ma non con la frequenza passata, considerando l’oneroso impegno di Ballando con le Stelle.

