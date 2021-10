Eleonora Giorgi oggi | età | Paolo Ciavarro

By

Eleonora Giorgi è una delle attrici più famose d’Italia. Una lunga carriera, la sua, nel corso della quale ha vinto un David di Donatello. Un premio giunto come miglior attrice protagonista in Borotalco, di Carlo Verdone.

Nata il 21 ottobre 1953 a Roma, ha oggi 68 anni. La sua filmografia vanta pellicole di grandi registi. Basti pensare a Roma di Federico Fellini (non accreditata). Al suo fianco vi era un semisconosciuto Renato Zero. La giovane età la spinge a prendere parte ad alcune commedie piccanti. La svolta giunge nel 1976 con L’Agnese va a morire e Cuore di cane, tratto dal romanzo di Michail Bulgakov. Tra i registi e attori che hanno segnato la sua carriera vi è anche Adriano Celentano, del quale dirà d’aver subito il fascino travolgente. Impegnata anche come sceneggiatrice e regista con Uomini & donne, amori & bugie del 2003 e L’ultima estate del 2009.

Eleonora Giorgi oggi

Eleonora Giorgi ha sposato Angelo Rizzoli nel 1979. La coppia ha avuto un figlio un anno dopo, Andrea Rizzoli. Nel 1984 la separazione in seguito allo scandalo P2, per il quale l’editore venne arrestato. Il marito è stata una figura cruciale per lei, avendola aiutata a venir fuori dalla dipendenza dall’eroina.

“Avevo 23 anni ed è successo tutto perché ero diventata una sorta di Lolita d’Italia, mentre la mia famiglia andava in pezzi. Per una scena di nudo il Paese mi ha decretato un’attenzione enorme. Mi lasciai col fidanzato d’allora, col quale stavo da cinque anni. Mi misi con Alessandro Momo, al quale prestai la mia moto, con la quale morì. Cosa dovevo fare? In quegli anni, poi, il problema della droga era molto grosso”.

Il suo ultimo film risale al 2017, La mia famiglia a soqquadro. Sul fronte cinematografico aveva deciso di allontanarsi dai riflettori sul finire degli anni ’80 con Compagni di scuola di Carlo Verdone. L’abbiamo rivista sul grande schermo soltanto nel 2007 con SoloMetro.

Leggermente più regolare la sua presenza in TV, con fil me miniserie come Addio e ritorno, Morte di una strega, Uno di noi, Lo zio d’America, Provaci ancora prof!, I Cesaroni e Don Matteo. Ha sorpreso la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2018.

Paolo Ciavarro

Dopo la fine del matrimonio con Angelo Rizzoli, è stata coinvolta in una relazione con Massimo Ciavarro, durata due anni. Un rapporto tenuto il più possibile nascosto dai riflettori. Da questa unione è nato il suo secondo figlio: Paolo Ciavarro.

Nato a Roma il 22 febbraio 1991, Paolo Ciavarro è un noto personaggio televisivo. La sua carriera ha avuto inizio nel 2013, prendendo parte alla seconda edizione di Pechino Express. Un’esperienza che vive al fianco di suo padre Massimo Ciavarro.

Nel 2016 entra a far parte del cast di collaboratori di Forum e dello spin-off Lo sportello di Forum, entrambi condotti di Barbara Palombelli. È il co-conduttore del day-time di Amici nel 2017, insieme con Stefano De Martino e Marcello Sacchetta.

La maggiore notorietà è stata raggiunta nel 2020, quando prende parte alla quarta edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini. È qui che conosce Clizia Incorvaia, divenuta sua fidanzata. Dal 2020 è rientrato nel gruppo di lavoro di Forum. Nell’estate del 2021 ha annunciato d’aspettare un figlio da Clizia Incorvaia. L’ex di Francesco Sarcina, con il quale ha avuto la piccola Nina, partorirà tra febbraio e marzo 2022.