Chi è Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani

Alessandro Rossi è il fidanzato di Francesca Cipriani. Ed è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip.

Chi è Alessandro Rossi

Alessandro Rossi, classe 1991, è originario di Cesenatico. Di lui, per la verità, si sa molto poco. Solo che è un imprenditore edile, fondatore della Edil Geo. “Il costruttore e arredatore delle case dei VIP” si legge sul suo profilo Instagram. A renderlo famoso è stata proprio la relazione con Francesca Cipriani, conosciuta durante una cena tra amici. La pupa più famosa d’Italia ha raccontato di essere stata corteggiata a lungo da Alessandro. Per settimane il ragazzo le ha inviato fiori e prodotti tipici della sua regione, dalle piadine ai tortellini. “Alessandro è gentile, è pulito dentro, è semplice. Come me! Infatti spero di averlo colpito con le stesse qualità” ha raccontato la Cipriani, oggetto di romantiche dediche da parte del suo compagno. “Sei la cosa più bella”, “Sei la mia vita” scrive lui sui social, a corredo delle dolci immagini che li ritraggono insieme. Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sono già visti all’interno della casa, nelle puntate in onda il 4 e l’8 ottobre. Ora, il ragazzo entrerà ufficialmente come concorrente. Anche se, secondo le indiscrezioni, dovrebbe fermarsi solo qualche notte.

Alessandro Rossi e Francesca Cipriani: il gossip

Le voci, sulla storia d’amore tra Alessandro Rossi e Francesca Cipriani, non si contano. Secondo quanto riportato dal settimanale oggi, l’imprenditore per conquistarla non le avrebbe mandato piccoli doni ma le avrebbe bensì promesso un pegno: una casa da due milioni di euro, nel Quadrilatero della Moda milanese, in cui convivere una volta terminato il Grande Fratello Vip. Tuttavia, i beneinformati sostengono che quella promessa non potrà essere mantenuta…

Insieme ad Alessandro Rossi, il Grande Fratello Vip vedrà l’ingresso di Antonella Fiordelisi (che, attualmente, frequenterebbe Carlos Corona).