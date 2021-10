Antonella Fiordelisi chi è | fidanzato | Instagram | lite Gregoraci

Antonella Fiordelisi, secondo le indiscrezioni, entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme chi è.

Chi è Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi è una modella e influencer, con diversi (presunti) ex famosi. Nata a Salerno il 14 marzo 1988, sul suo profilo Instagram antonellafiordelisi vanta 1,2 milioni di followers. Prima ancora che una personalità dei social, Antonella è però una schermitrice. Pratica scherma fin da quando aveva 10 anni, si allena ogni giorno tre ore al giorno, ed è da tutti descritta come un vero talento. Sebbene spesso sia costretta a lottare contro i pregiudizi, per via del suo essere (anche) un’influencer. Laureata in Scienze Politiche all’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Antonella Fiordelisi ha partecipato a Temptation Island e ha lanciato un singolo dal titolo DinDan.

Antonella Fiordelisi: vita privata

Antonella Fiordelisi è fidanzata? In passato lo è stata a lungo con Francesco Chiofalo, noto per aver partecipato a Temptation Island con l’allora fidanzata Selvaggia Roma (oggi è legato a Drusilla Gucci). Tuttavia, la loro è stata una relazione burrascosa. Francesco ha tradito Antonella con Aurora Ciorbi, ha fatto ammenda, ed è stato perdonato. Ma, pochi mesi dopo, la storia è definitivamente naufragata. Il nome della Fiordelisi è poi stato collegato a quello di Gonzalo Higuain: nessun fidanzamento, bensì un tentativo d’approccio da parte del calciatore. Antonella gli ha dato del “malato”, salvo poi scusarsi. Avvistata con l’ex tronista Amedeo Barbato, si vocifera che frequenti oggi Carlos Corona. Il 18enne figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric è stato paparazzato al suo fianco durante una passeggiata a Milano, sebbene i due non abbiano rilasciato dichiarazioni.

Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci, la lite

Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci sono state al centro del gossip per una lite “a distanza”. Pare infatti che la Gregoraci non abbia apprezzato gli apprezzamenti di Flavio Briatore alle foto della giovane influencer. Tuttavia, la conduttrice ha negato di aver litigato per davvero con lei. “Neanche mi va di parlarne, sono una signora” ha detto nel corso di un’intervista a Punto Z.