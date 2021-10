Paola Egonu chi è | carriera | altezza | storia | origini

Paola Egonu succede ad Elodie, Rocio Muno Moralez ed Elisabetta Canalis alla conduzione de Le Iene. Ma qual è la sua carriera, e quale la sua storia?

Chi è Paola Egonu

Paola Egonu è nata da genitori nigeriani a Cittadella, in provincia di Padova, il 18 novembre 1998. Prima che si trasferissero in Italia, il papà lavorava come camionista a Lagos mentre la mamma era un’infermiera a Benin City. Paola è oggi una tra le pallavoliste italiane più forti: gioca in serie A1 nell’Imoco Volley, squadra di Conegliano, e milita tra le fila della Nazionale sin dal 2015. In serie A è arrivata con la squadra del Club Italia, che ha contribuito a portare dalla B1 alla A1. Successivamente ha giocato nell’AGIL di Novara e infine a Conegliano. In carriera ha vinto un Campionato Italiano, quattro Coppa Italia, quattro Supercoppa Italiana, un Campionato Mondiale per Club e due Champions League. Con la Nazionale italiana ha ottenuto invece una medaglia d’argento al World Grand Prix nel 2017 e al campionato mondiale del 2018, e un bronzo al campionato europeo nel 2019. Alle Olimpiadi di Tokyo, nel 2021, è stata scelta come portabandiera della bandiera olimpica.

L’altezza di Paola Egonu? 193 centimetri.

Paola Egonu: vita privata

Paola Egonu è fidanzata? Sì: la sua compagna è Katarzyna Skorupa, pallavolista d’origine polacca. Classe 1984, Katarzyna gioca nella squadra del Radomka. “Ho una fidanzata, non ho problemi a dirlo, anzi la trovo una cosa normale” ha dichiarato, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. Tuttavia, Paola odia le etichette. “Ho ammesso di amare una donna e tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica. No, non funziona così. Mi sono innamorata di una collega ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo, o di un’ altra donna. Non ho niente da nascondere però di base sono fatti miei. Quello che deve interessare è se gioco bene a volley, non con chi dormo” queste le sue parole.

