Chi è Sara Masserini de Il Collegio 6

Sara Masserini, chi è la studente del Collegio 6? Scopriamo tutto quanto su di lui.

Il Collegio è pronto a tornare, questa sera prenderà il via l’attesissima nuova stagione, ambientata nel 1977. C’è tantissima curiosità intorno ai grandi protagonisti del reality, ovviamente gli alunni: scopriamo quindi tutto su uno di questi, Sara Masserini

Chi è Sara Masserini

Classe 2005, Sara Masserini ha 16 anni e viene dal bergamasco. È una studentessa modello, con la media oltre il 9 e ben tre borse di studio. Ama la scuola e ama studiare e sin dalla tenera età frequenta la chiesa, proponendosi per le letture e facendo la chierichetta sin dall’età di otto anni.

La sua grande passione è la lettura, qualsiasi tipo di romanzo, mentre non riesce a trovarsi nella mentalità da social, che propone le “ragazze da mettere in vetrina”. Oltre alla scuola e alla chiesa, Sara è anche amante dello sport, infatti pratica nuoto, e dai suoi profili social, in particolare Instagram, si evince che ha anche una profonda passione per le moto.

Il Collegio 6: tutti gli alunni

Qui la lista integrale degli alunni del Collegio 6:

Sara Masserini (16, Colzate – Bg)

(16, Colzate – Bg) Alessandro Giglio (15, Torino)

(15, Torino) Gaia Cascino (16, Roma)

(16, Roma) Giovanni Junior D’ambrosio (15, Napoli)

(15, Napoli) Federica Cangiano (14, Napoli)

(14, Napoli) Davide Maroni (16, Nova Milanese – Mb)

(16, Nova Milanese – Mb) Vincenzo Rubino (16, Bari)

(16, Bari) Rebecca Parziale (14, Genova)

(14, Genova) Lorenzo Sena (14, Viareggio – Lu)

(14, Viareggio – Lu) Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone – Roma)

(16, Valmontone – Roma) Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico – Br)

(15, S. Pietro Vernotico – Br) Sveva Accorrà (14, Monza)

(14, Monza) Simone Casadei (16, Coriano – Rn)

(16, Coriano – Rn) Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano – Mi)

(14, Paderno Dugnano – Mi) Filippo Romano (14, Scandicci – Fi)

(14, Scandicci – Fi) Elisa Cimbaro (14, Tarvisio – Ud)

(14, Tarvisio – Ud) Edoardo Lo Faso (16, Catania)

(16, Catania) Valentina Comelli (15, Zone – Bs)

(15, Zone – Bs) Raffaele Fiorella (15, Barletta – Bt)

(15, Barletta – Bt) Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna – Rn).

