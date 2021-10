Grey’s Anatomy 18 dove vedere | cast | episodi

By

Grey’s Anatomy 18 promette d’essere una stagione ricca di sorprese e, per alcuni, anche l’ultima dell’amato medical drama. Nessuna conferma in tal senso, anche se ormai da tempo si vocifera di una certa stanchezza da parte della protagonista Ellen Pompeo, senza la quale lo show non proseguirebbe. Spazio a nuovi ritorni clamorosi, alimentando il desiderio nostalgico dei fan di ritrovare volti tanto amati.

Dove vedere Grey’s Anatomy 18

I nuovi episodi di Grey’s Anatomy 18 saranno disponibili in Italia a partire da mercoledì 27 ottobre. Chiunque volesse seguire le vicende di Meredith Grey potrà farlo attraverso il proprio account Disney+. Il ricco catalogo proporrà il celebre medical drama in streaming, insieme al resto delle stagioni.

La serie è stata inserita nella categoria speciale Star. Le puntate saranno visibili su Smart TV, console, PC, smartphone, portatili e tablet. Per il momento non è prevista alcuna replica in chiaro per Grey’s Anatomy.

Grey’s Anatomy 18, trama e cast

La diciottesima stagione del drama con protagonista Ellen Pompeo continuerà a vedere i protagonisti alle prese con le difficoltà generate dalla pandemia di Covid-19. Non mancheranno però elementi drama e romantici, come Shonda Rhimes ci ha abituati.

Spazio a volti cari dello show, che andranno a proseguire la parte nostalgica della trama. Come dimenticare, infatti, gli incontri in “paradiso” di Meredith con i suoi cari da tempo scomparsi per sempre, da Derek Shepherd a George O’Malley, da Mark Sloan a Lexie Grey.

Nei nuovi episodi ci sarà Kate Walsh, che tornerà nei panni della dottoressa Addison Montgomery, a partire dal quarto episodio. Spazio anche per Abigal Spencer, ovvero la dottoressa Megan Hunt, sorella di Owen.

Il cast di Grey’s Anatomy 18:

Ellen Pompeo: Meredith Grey

Chandra Wilson: Miranda Bailey

James Pickens Jr.: Richard Webber

Kevin McKidd: Owen Hunt

Kim Raver: Teddy Altman

Camilla Luddington: Jo

Caterina Scorsone: Amelia Shepherd

Kelly McCreary: Maggie Pierce

Jason George: Benjamin Warren

Jake Borelli: Levi Schmitt

Chris Carmack: Link

