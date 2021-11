Mario Giordano chi è | moglie e figli | malattia voce | Halloween

Attualmente in onda su Rete 4 con Fuori dal Coro, Mario Giordano è un giornalista, autore e conduttore televisivo tra i più noti d’Italia. Ripercorriamo insieme la sua carriera e scopriamo il perché di quell’inconfondibile voce.

Chi è Mario Giordano

Mario Giordano nasce ad Alessandria il 19 giugno 1966. Dopo la laurea in Scienze politiche all’Università degli Studi di Torino inizia a lavorare come giornalista presso il settimanale cattolico Il nostro tempo e poi per L’Informazione. Nel 1996 arriva a Il Giornale di Vittorio Feltri, e debutta poi sul piccolo schermo nel 1997: nella trasmissione Pinocchio di Gad Lerner, Giordano è il Grillo Parlante. Da sempre attento ai temi d’attualità, il 4 aprile 2000 viene nominato per la prima volta direttore di Studio Aperto: vi rimane fino al 10 ottobre 2017, dopo aver regalato al tg una certa notorietà grazie alla contaminazione con la cronaca rosa.

Mentre è a Studio Aperto dirige i contenitori Lucignolo e L’Alieno, per poi lasciare temporaneamente Italia Uno per la direzione de Il Giornale. Nel 2009 torna in Mediaset come direttore delle Nuove Iniziative News e di nuovo (per un anno) come direttore di Studio Aperto. Negli anni seguenti alterna collaborazioni con Libero ad altre con Il Giornale, diventa direttore del nuovo canale Mediaset all-news TGcom24 e del TG4. Nel 2018 inizia a condurre Fuori dal coro, portando in scena una conduzione scenografica e volutamente esagerata, a sottolineare la sua indignazione per gli eventi di cronaca e di politica.

Mario Giordano: vita privata

Mario Giordano è sposato dal 1991 con Paola, madre dei suoi quattro figli: Alice (1993), Lorenzo (1995), Camilla (2003) e Sara (2005). Classe 1969, la moglie di Mario Giordano è riservatissima: impossibile trovare sue foto sui social, e lo stesso giornalista ci ha sempre tenuto a proteggere la sua privacy.

Che malattia ha Mario Giordano?

Mario Giordano ha una voce particolare, che è spesso oggetto di scherno. A causarla è una malattia genetica, la Sindrome di Klinefelter: gli individui di sesso maschile che ne soffrono hanno un cromosoma X soprannumerario. E manifestano, per l’appunto, voce stridula ma anche scarsità di peli facciali.

Il video di Halloween

Nell’ottobre 2019, un video che aveva per protagonista Mario Giordano è diventato virale. Protagoniste un gruppo di zucche (finte) intagliate per Halloween. Con una mazza, il giornalista le colpisce con violenza ripetendo il suo monologo: “Non voglio festeggiare Halloween, voglio festeggiare la festa di Ognissanti, voglio festeggiare la giornata di tutti i defunti. Si spendono ogni anno trecento milioni per vestiti di zombie, di scheletri, di cose orrende, tutto per importare una tradizione che non è la nostra… e dimentichiamo invece le nostre radici, la zuppa di ceci, il pan dei morti. Io Halloween non lo voglio festeggiare“.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI