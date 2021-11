Tove Villfor chi è la ballerina di Alvise Rigo

Tove Villfor è la ballerina professionista affiancata ad Alvise Rigo (FOTO) in Ballando con le Stelle. Scopriamo insieme chi è (e cerchiamo di capire se davvero lei e l’ex rugbista sono una coppia).

Chi è Tove Villfor

Classe 1996, Tove Villfor è una ballerina svedese. Nel cast di Ballando con le Stelle dal 2020, sul suo profilo Instagram conta quasi 13mila followers. Appassionata di viaggi, si diletta come modella e pratica danza fin da bambina. Nata a Stoccolma, da anni Tove Villfor abita a Roma e alterna il suo lavoro a Ballando con le Stelle a piccoli ruoli televisivi (ha recitato in una puntata della serie Che dio ci aiuti). Sebbene il reality di Milly Carlucci vada in onda dal 2005, la venticinquenne fa parte del cast solo dal 2020 (anno in cui era in coppia con Antonio Catalani, artista noto in tutto il nome con lo pseudonimo di Holaf). Secondo il gossip, Tove Villfor avrebbe avuto un flirt col ballerino Stefano Orodei, suo collega a Ballando con le Stelle e legato ora a Vera Kinnunen.

Mamma impiegata in una multinazionale e papà pensionato, Tove ha una sorella di nome Ella. Oggi il suo nome riempie le riviste di gossip per la complicità con Alvise Rigo, suo partner televisivo (e, si dice, anche nella vita).

Tove Villfor e Alvise Rigo sono fidanzati?

Tove Villfor e Alvise Rigo sono fidanzati? I due, che ad oggi risultano single, non hanno mai confermato né smentito tali voci. Ciò che è certo, è che la loro complicità è evidente. E non solo davanti alle telecamere. Sui loro profili social come nei video che li ritraggono danzare tra le strade, l’affiatamento che li lega è innegabile. Del resto, Alvise Rigo è considerato il nuovo sex symbol della TV italiana. E Tove Villfor è semplicemente bellissima.

