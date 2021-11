Red Notice film Netflix | trama | cast| trailer | streaming

Red Notice è un nuovo film Netflix, in uscita venerdì 12 novembre 2021. Un cast stellare, composto da tre protagonisti: Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds.

Una rapina da 200 milioni di dollari al centro della trama di Red Notice, nuovo film Netflix con The Rock, Ryan Reynolds e Gal Gadot. Un cast davvero imponente, che riunisce sullo stesso set gli attori di Black Adam, Deadpool e Wonder Woman.

A che ora esce Red Notice

Red Notice è in streaming su Netflix da venerdì 12 novembre 2021. Il film, diretto da Rawson Marshall Thurber, con The Rock, Ryan Reynolds e Gal Gadot, uscirà alle ore 9.00. Fin dalla mattina sarà quindi possibile guardarlo in streaming sulla famosa piattaforma online.

Red Notice trama e cast

John Hartley è uno dei più bravi profiler dell’FBI. Si ritrova coinvolto nella cattura di uno dei più importanti latitanti in circolazione. È stato emesso un red notice, ovvero il mandato di cattura di maggior livello, che fa partire una caccia all’uomo. L’obiettivo è una ladra d’arte nota come L’Alfiere.

John non è però l’unico sulle sue tracce. Si ritrova al centro di una rapina e stringe un accordo con Nolan Booth, altro famoso ladro d’arte. Anche lui è alla ricerca de L’Alfiere. I due dovranno viaggiare da una parte all’altra del mondo, tra balli, prigioni e giungle. Un’avventura dopo l’altra, sopportando la sgradita compagnia l’uno dell’altro.

Ecco il cast di Red Notice:

Dwayne Johnson: John Hartley

Gal Gadot: L’Alfiere

Ryan Reynolds: Nolan Booth

Ritu Arya

Chris Diamantopoulos

Red Notice trailer

Jumanji 4

Tanti i progetti di Dwayne Johnson, tra i quali il nuovo Jumanji 4. I fan non vedono l’ora di poter ricevere informazioni in merito. Dopo il successo di Jumanji – Benvenuti nella giungla e Jumanji: The Next Level, dopo l’originale di Robin Williams, si attende il quarto film, che è stato confermato.

Hiram Garcia, produttore dei due sequel, ha spiegato come l’inizio delle riprese potrebbe essere più vicino di quanto non si possa pensare: “Abbiamo una grande visione per il prossimo film di Jumanji. Dopo l’uscita di Red One toccherà a Jumanji”. Spazio ancora una volta a Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI