Giuseppe Zeno, la moglie Margareth Madè oggi

Giuseppe Zeno, chi è Margareth Madè, la moglie dell’attore, e cosa fa oggi: tutti quanti i dettagli a riguardo.

Giuseppe Zeno è un noto attore italiano, volto di tantissime fiction di successo come Storia di una famiglia perbene e Tutto può succedere. Tra poco, l’attore tornerà in televisione con una nuova serie televisiva, Blanca: scopriamo chi è sua moglie, Margareth Madè, e cosa fa oggi.

Giuseppe Zeno, chi è la moglie Margareth Madè

Margareth Madè nasce il 22 giugno 1982 a Paternò, provincia di Catania. Inizia a lavorare a 18 anni nel mondo della moda, prima indossando gli abiti e poi sfilando sulla passerella in televisione. Intanto, la siciliana coltiva il sogno di fare l’attrice e frequenta diversi corsi di recitazione, diventando anche protagonista di alcuni spot pubblicitari.

Il successo arriva nel 2009, quando Margareth Madè prende parte al capolavoro di Giuseppe Tornatore, Baaria, recitando il ruolo della protagonista e venendo nominato Promessa dell’anno. A questo punto, la carriera dell’attrice spicca il volo e la siciliana figura sulle copertine di tantissime riviste di punta come Grazia, Gioia e Cosmopolitan. Dopo il successo cinematografico, la Madè arriva anche in televisione, recitando in diversi film e serie e partecipando nel 2016 a Ballando con le stelle.

Per quanto riguarda la sfera privata, l’attrice è sposata dal 20 agosto 2016 con l’attore Giuseppe Zeno. I due si sono sposati nella Chiesa di San Giovanni Battista a Siracusa. I due hanno anche avuto due figlie, Angelica e Beatrice, che sono nate nel 2017 e nel 2020. Giuseppe Zeno ha raccontato a Mara Venier di aver provato un vero e proprio colpo di fulmine per la sua futura moglie, rimanendone attratto sin dalla prima volta che l’ha vista.

