Jova Beach Party 2022 date e biglietti: Jovanotti in concerto

Dopo l’uscita de “Il Boom” nuovo singolo che anticipa l’album, Jovanotti annuncia le date ufficiali del Jova Beach Party 2022. Si torna sulle spiagge italiane ma c’è spazio anche per due concerti “speciali”

A tre anni di distanza dal rivoluzionario Jova Beach Party, Jovanotti annuncia l’arrivo della seconda edizione del suo tour in spiaggia. La nuova canzone “Il Boom” anticipa una stagione ricca di novità per il cantautore originario di Cortona. Un nuovo album in arrivo nei prossimi mesi, l’app dedicata con la colonna sonora di “Non voglio cambiare pianeta” e il nuovo tour, ancora una volta sulle spiagge italiane.

In conferenza stampa Jovanotti ha commentato come il Jova Beach Party nel 2019 abbiamo inaugurato qualcosa e come sia rimasto nella mente di tutti perché arrivato poco prima di doverci chiudere forzatamente come tutti. Il cantautore ha poi spiegato che lo stop forzato gli ha permesso di capire che il tour nel 2019 era solo l’inizio di qualcosa.

Come sarà il Jova Beach Party 2022

Durante la presentazione sono stati mostrati i tre palchi dove si terrà ogni tappa del Jova Beach Party 2022. Fin dall’apertura delle porte, Jovanotti sarà presente su ogni palco per accompagnare gli ospiti e dare il benvenuto a tutto il pubblico. Nello SBAM STAGE si terranno i dj set dedicati ad house, musica da ballo e club culture. Nel KONTIKI STAGE, inserito al centro della spiaggia, ci saranno ospiti proveniente da ogni parte del mondo per dare spazio ad ogni tipo di genere come una sorta di zattera sonora. Infine il MAIN STAGE ospiterà lo spettacolo serale di Jovanotti con tutta la sua band e gli ospiti presenti in ogni singola tappa.

“Il Jova Beach Party è un’esperienza pazzesca. La spiaggia è la linea di frontiera più significativa che esiste ed è entusiasmante portare la musica lì”, questo il commento di Jovanotti.

Le date del Jova Beach Party 2022

Il Jova Beach Party 2022 inizierà da Lignano Sabbiadoro il 2 e 3 luglio 2022 e proseguirà fino al 10 settembre 2022 dove ci sarà la tappa finale presso Bresso-Milano Aeroporto. L’ultimo concerto e la tappa di Aosta (in programma il 13 luglio 2022) sono le uniche due eccezioni alla regola tenendosi rispettivamente in aeroporto e in montagna. Questo il calendario completo:

2-3 luglio 2022: Lignano Sabbiadoro (UD), Spiaggia Bell’Italia

8-9 luglio 2022: Marina di Ravenna (RA), Lungomare

13 luglio 2022: Aosta (Gressan), Area Verde

17 luglio 2022: Albenga (Villanova, SV), Ippodromo dei Fiori (DA CONFERMARE)

23-24 luglio 2022: Marina di Cerveteri (RM), Lungomare degli Etruschi

30-31 luglio 2022: Barletta, Lungomare Mennea

5-6 agosto 2022: Fermo, Lungomare Fermano

12-13 agosto 2022: Roccella Jonica (RC), Area Natura Village

19-20 agosto 2022: Vasto (CH), Lungomare Duca degli Abruzzi

26-27 agosto 2022: Castel Volturno (CE), Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2-3 settembre 2022: Viareggio (LU), Spiaggia del Muraglione

10 settembre 2022: Bresso-Milano Aeroporto

Prezzi Biglietti Jova Beach Party 2022

I biglietti del “Jova Beach Party” sono in prevendita dalle ore 15.00 sui circuiti www.ticketone.it, www.ticketmaster.it e www.ciaotickets.com. Ancora da confermare la data di Albenga prevista per il 17 luglio 2022. Appena si troverà una soluzione ritenuta valida, verranno immediatamente messi in vendita i biglietti del concerto. Questi i prezzi dei biglietti e le tipologie:

Pit / Intero 99,00 €

Pit / Intero Collector Ticket 104,95 €

Posto Unico / Intero 65,00 €

Posto Unico / Intero Collector Ticket 70,95 €

Terrazza / Intero (1 accesso ad una postazione esclusiva e sopraelevata, posizionata nelle vicinanze del Main Stage, con vista privilegiata sullo show e su tutta l’area; 1 pass nominativo personalizzato; Servizio di accoglienza dedicato; Confezione regalo esclusiva) 345,00 €

Terrazza / Intero Pass Moto su richiesta 345,00 €

Terrazza / Intero Pass Auto su richiesta 345,00 €

