Amanda Lear origini e i suoi amori: da Bowie a Dalì e Bosè

Amanda Lear, le origini e gli amori celebri della notissima showgirl, ospite quest’oggi a Verissimo: tante le sue conquiste, da David Bowie a Salvador Dalì, fino a Miguel Bosé: scopriamo tutti i flirt della donna.

In questi giorni si parla molto delle origini di Amanda Lear, col ritorno della questione circa la sua sessualità. La voce che in realtà Amanda Lear in origine fosse un uomo sta ritrovando molta enfasi, grazie a una foto che sta facendo scalpore, anche se non ha ancora conferme ufficiali. Ma Amanda Lear è sempre stata anche un modello di bellezza e nella sua vita ha avuto molti amori famosi: ripercorriamoli.

LEGGI ANCHE: Amanda Lear uomo? La foto che fa discutere

Gli amori di Amanda Lear

Tantissimi gli amori famosi della cantante, tra questi c’è il noto pittore Salvador Dalì, con cui Amanda ha intrattenuto una relazione lunga ben 16 anni, anche se in un’intervista a Vanity Fair nel 2018, la donna l’ha definita più una relazione “spirituale”, anche perché l’artista era già sposato al tempo.

LEGGI ANCHE: Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle

Un altro amore famoso di Amanda Lear è stato Miguel Bosé e proprio a Verissimo la donna racconta la storia d’amore con lui, un incontro favorito dal padre del cantante, impaurito dalla presunta omosessualità del figlio. Il padre di Miguel ha quindi organizzato l’incontro e tra i due è scattata la scintilla, nonostante la forte differenza d’età, visto che la Lear aveva 34 anni e Miguel appena 17.

Molti altri gli amori dell’ospite della puntata odierna di Verissimo: un periodo di fidanzamento con l’icona della musica David Bowie, poi i matrimoni con Morgan Paul Lear e col nobile francese Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villele. La donna, oltre a Miguel Bosé, ha avuto anche molti amore più giovani di lei: il modello Manuel Casella nel 1999, che ha ben 40 anni in meno di lei, e anche l’attore Anthony Hornez, con la stessa differenza d’età.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI