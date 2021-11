Amanda Lear uomo? La foto che fa discutere

Amanda Lear era un uomo in passato? Spunta la foto che fa discutere: scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Negli ultimi tempi si parla moltissimo del passato di Amanda Lear, con la foto che alimenta ancora di più il dubbio che la showgirl fosse in passato un uomo. Una voce che in realtà trova risonanza da parecchio tempo, ma che ora sembra affermarsi con importanza sempre più crescente. Vediamo dunque i dettagli di questa storia.

Amanda Lear uomo: la verità

In molti, nel corso degli anni, hanno parlato del mistero della sessualità della cantante, supponendo che in realtà il sesso di nascita di Amanda Lear fosse quello maschile. A tal proposito, così ha parlato Patrizia De Blanck: “Amanda Lear è nata uomo. Ha per caso smentito? Non ha smentito perché ovviamente non si è affatto offesa né risentita. Noi abbiamo parlato di questo. Non è una sciocchezza, è un miracolo della natura. Amanda non ha mai fatto un outing, ma non ha mai neanche smentito perché è una donna intelligente e sa che fra il vero ed il verosimile è importante lasciare un punto interrogativo”.

Il vero nome di Amanda Lear sarebbe Peki d’Oslo, ma secondo una teoria diversa sarebbe stata la stessa donna a mettere in giro le voci circa i dubbi sulla sua sessualità. Una sorta di trovata per aumentare l’hype intorno a lei. Peki d’Oslo sarebbe un ragazzo che la donna ha incontrato davvero a Parigi, e infatti proprio il ritrovamento della foto del ragazzo ha scatenato nuovamente i dubbi circa la sessualità della nota showgirl.

La donna stessa ha ammesso che quest’ambiguità intorno alla sua sessualità le ha giocato a favore nella sua carriera, in tal senso non è da escludere quindi che veramente lei abbia, se non messo in giro, quantomeno favorito queste voci.

