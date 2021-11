Federico Fashion Style chirurgia: prima e dopo FOTO

Federico Fashion Style, com’è cambiato negli anni uno dei più grandi parrucchieri d’Italia: vediamo i cambiamenti di Federico Lauri e gli interventi chirurgici cui si è sottoposto.

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è uno dei più famosi parrucchieri d’Italia. Negli anni è diventato famosissimo, consacrandosi come l’hairstylist dei vip e diventando uno dei maggiori rappresentanti del mestiere. Vediamo negli anni com’è cambiato Federico Lauri e a quali interventi chirurgici si è sottoposto.

Federico Fashion Style prima

Oggi lo vediamo concorrere a Ballando con le stelle, ma com’era prima del successo Federico? I cambiamenti occorsi durante gli anni sono tantissimi e ben evidenti: i ritocchi riguardano soprattutto il volto, si nota bene il rigonfiamento alle labbra, così come gli interventi nella parte superiore del viso.

Ne ha fatta di strada Federico da quando, appena ventenne, ha aperto il suo primo salone ad Anzio, città marittima in provincia di Roma. Da lì ha letteralmente spiccato il volo, aprendo tanti altri negozi e diventando un noto personaggio televisivo grazie al successo ottenuto su Real Time.

Federico Fashion Style oggi

L’hairstylist non ha mai fatto mistero di aver ricorso alla chirurgia estetica per alleviare i segni del tempo, soprattutto sul suo viso. Ritocchi comunque molto leggeri, non troppo invasivi, che non hanno sconvolto la fisionomia del parrucchiere. I cambiamenti però sono visibili, soprattutto scorrendo sui suoi social le foto del passato e confrontandole con quelle di adesso.

Oggi, Federico Lauri è impegnato nella nuova edizione di Ballando con le stelle e recentemente è stato al centro di un acceso dibattito che ha coinvolto i giudici del programma e i genitori del parrucchiere. Quest’ultimi hanno accusato i giudici di psicanalizzare il figlio basandosi solo sull’apparenza, quando invece dovrebbero solo giudicarlo per le sue performances sulla pista da ballo.

