Maria Monsé chi è | marito | figlia Perla | Annarè

Maria Monsè, chi è l’attrice di Annarè che stasera entrerà nella casa del Grande Fratello, i dettagli della sua vita privata

Tra i nuovi concorrenti che questa sera entreranno nella casa del Grande Fratello c’è Maria Monsè. L’attrice prenderà parte all’edizione 2021 del GF Vip, destinata a essere la più lunga della storia, come annunciato dal conduttore Alfonso Signorini. Scopriamo dunque chi è la futura gieffina, di ritorno nella casa, e i dettagli della sua vita privata.

Chi è Maria Monsè, nuova partecipante del GF Vip

Nata a Catania il 17 febbraio 1974 e quindi ha 47 anni di età, Maria Concetta La Rosa, in arte Maria Monsè, debutta in televisione nel 1992, partecipando allo storico programma Non è la Rai. Presto l’attrice arriva anche al cinema, recitando in film come Ragazzi della notte di Jerry Calà e Annarè con Gigi D’Alessio. Da lì la sua carriera da attrice spicca il volo.

La sua presenza in televisione però diviene più sporadica a partire dagli anni ’10 del 2000, con l’attrice che si fa vedere sempre di meno sul piccolo schermo. Nel 2018 ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip e ora la donna è pronta a tornare dentro la casa più spiata d’Italia per rimettersi in gioco.

Maria Monsè: chi è il marito

Dal 2006, la donna è sposata con Salvatore Paravia, imprenditore originario di Palermo con cui l’attrice, sempre nel 2006, ha anche avuto una figlia: Perla Maria. Il marito della Monsè tiene molto riservata la propria vita privata ed è apparso poche volte davanti alle telecamere. Dopo il matrimonio nel 2006, la coppia ha rinnovato i propri voti nel 2017. La stessa attrice di Annarè, intervistata da RTL, ha dichiarato di aver fatto terapia di coppia con il marito perché lei è molto più gelosa di lui.

Maria Monsè è stata anche al centro dello scandalo sexgate. Attualmente di lavoro continua a fare televisione motivo per cui è entrata nella Casa del Grande Fratello VIP come concorrente.

