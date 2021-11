Chi è Mary Austin, la fidanzata di Freddie Mercury: patrimonio, eredità

Chi è Mary Austin, la fidanzata di Freddie Mercury interpretata da Lucy Boynton in Bohemian Rhapsody: patrimonio, dove vive e cosa fa.

Tornata alla ribalta grazie al film Bohemian Rhapsody che racconta la storia di Freddie Mercury, Mary Austin è nota per essere stata la fidanzata del frontman dei Queen. I due si sono incontrati in giovane età ed hanno iniziato una relazione, andata avanti anche dopo il coming out del cantante. Il rapporto tra i due è sempre stato molto forte e non a caso Mercury ha incluso la Austin nella sua eredità.

Chi è Mary Austin, la fidanzata di Freddie Mercury

Nata nel quartiere londinese di Fulham, nel 1951, Mary Austin ha incontrato Freddie Mercury nel 1969, un anno prima rispetto alla fondazione della rock band che avrebbe dominato la scena musicale nei decenni successivi. Finita la relazione d’amore, Mary Austin e Freddie Mercury sono rimasti sempre buoni amici.

Per spiegare il forte legame tra i due, basta pensare al fatto che la famosa canzone Love of my life contenuta nell’album A Night at the opera del 1975 è stata dedicata da Freddie Mercury a Mary Austin, definita come “l’amore della sua vita”.

Prima compagna e poi amica, Mary Austin è stata sempre accanto a Freddie Mercury fino alla sua morte, avvenuta nel 1991. Quando il frontman dei Queen morì, lasciò la metà della sua eredità proprio alla Austin, dividendo il resto tra la sorella e i genitori.

Al patrimonio ricevuto in eredità da Freddie Mercury, vanno aggiunti anche gli introiti incassati grazie al film Bohemian Rhapsody che avrebbero fruttato alla Austin circa 40 milioni di sterline. Nel film diretto da Bryan Singer, il ruolo di Mary Austin è stato interpretato dall’attrice Lucy Boynton che ironia della sorte, è diventata la compaga di Rami Malek, l’attore che ha vestito i panni di Freddie Mercury e ha vinto un premio Oscar come miglior attore protagonista per la sua magistrale interpretazione.

