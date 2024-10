Che fine ha fatto Afef ex moglie di Tronchetti Provera

Afef Jnifen, il cui nome è sinonimo di eleganza e raffinatezza, è una delle modelle e presentatrici più iconiche che l’Italia abbia conosciuto. Ma cosa fa oggi questa donna affascinante che per anni è stata al centro delle cronache rosa, non solo per la sua carriera, ma anche per il suo matrimonio con Marco Tronchetti Provera? Se sei curioso di sapere dove è finita e quali progetti sta portando avanti, sei nel posto giusto.

Afef e Marco Tronchetti Provera: una storia d’amore che ha fatto sognare

La storia d’amore tra Afef e Marco Tronchetti Provera è stata una delle più chiacchierate degli anni 2000. Lei, modella tunisina con un fascino magnetico, e lui, imprenditore di spicco nel mondo della finanza e presidente di Pirelli, hanno formato una coppia che incarnava eleganza e potere.

I due si sono conosciuti nei primi anni 2000. Afef, già famosa nel mondo della moda, aveva conquistato le passerelle più importanti e aveva iniziato a lavorare anche come presentatrice e giornalista. La sua bellezza e il suo carisma hanno attirato l’attenzione di Tronchetti Provera, che si innamora di lei e decide di condividere con lei la sua vita. Il loro matrimonio, celebrato in gran stile, ha segnato l’inizio di un lungo sodalizio durato più di dieci anni.

Durante la loro storia la coppia non ha avuto figli. Nonostante l’amore e l’armonia che li univa, nel 2018 arriva la notizia della separazione. Le motivazioni dietro la rottura sono rimaste riservate, segno che entrambi hanno voluto gestire la fine della loro relazione con discrezione e rispetto reciproco. I giornali dell’epoca speculavano su possibili divergenze legate agli impegni lavorativi e ai diversi interessi che li avevano portati a prendere strade separate.

La rinascita di Afef: un nuovo amore e un nuovo capitolo

Dopo la separazione da Tronchetti Provera, Afef non è scomparsa dai radar. Anzi, ha trovato un nuovo amore: nel 2021, ha sposato Alessandro Dal Bono, un imprenditore del settore farmaceutico. La loro unione sembra essere un nuovo capitolo sereno e felice nella vita della modella tunisina, che ha saputo rimettersi in gioco e trovare di nuovo l’amore.

Afef e Dal Bono sembrano condividere una forte complicità, lontani dalle luci dei riflettori. Afef, nonostante le delusioni passate, ha dimostrato una grande capacità di reinventarsi, continuando a portare avanti i suoi progetti professionali con determinazione e passione.

Cosa fa oggi Afef

Nonostante i cambiamenti nella sua vita privata, Afef continua a essere molto attiva sul piano professionale. Basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram per capire che il suo amore per la moda non si è mai spento. Ancora oggi, Afef posa come modella, mostrando uno stile elegante e senza tempo. Ma non solo: Afef è anche molto attiva come giornalista e attivista, sostenendo campagne a favore della sua terra d’origine e delle cause che le stanno a cuore.

Recentemente, Afef ha ricevuto un importante premio come figura di spicco per l’Arabia, riconoscimento che testimonia il suo impegno costante e la sua influenza non solo nel mondo dello spettacolo, ma anche in ambito sociale e culturale. La sua carriera è la dimostrazione che, anche dopo aver raggiunto la vetta, c’è sempre spazio per nuove sfide e per mettere la propria fama al servizio di cause importanti.