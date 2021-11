Nicolas Maupas, Simone di Un Professore: film, fidanzata, curiosità e FOTO

Nicolas Maupas, chi è l’attore che interpreta il ruolo di Simone nella fiction Un Professore: la sua carriera e i dettagli sulla sua vita privata.

Tra i protagonisti della nuova fiction di Rai1, che vede Alessandro Gassmann vestire i panni di un professore, c’è anche Nicolas Maupas, che nella serie interpreta il ruolo di Simone. Scopriamo tutto sull’attore, dalla sua carriera ai dettagli della sua vita privata.

Chi è Nicolas Maupas

Nicolas Maupas nasce a Milano nel 1999, ma, come si evince dal cognome, ha chiare origini francesi. La sua carriera nel mondo della recitazione inizia presto e raggiunge il successo già nel 2019, quando il ragazzo recita in Mare Fuori, un’altra fiction di Rai1 di primo piano. Qui, nella serie ambientata in un carcere minorile napoletano, Maupas interpreta il ruolo di Filippo ‘o Chiattillo.

Dopo Mare Fuori, l’attore italo-francese ha recitato nel film Nudes, produzione targata Rai che affronta il delicato tema del revenge porn. Ora, Maupas è tornato sul piccolo schermo in Un Professore, dove veste i panni di Simone, filgio del professore Dante, interpretato da Alessandro Gassmann.

Nicolas Maupas: vita privata

L’attore ha avuto una relazione con un’altra attrice emergente, sua coetanea, Ludovica Coscione. La ragazza è diventata celebre grazie ai ruoli in alcune fiction di successo come Che Dio ci aiuti, Il paradiso delle signore e Non dirlo al mio capo. Un amore nato quindi tra le fiction di casa Rai, ma giunto al capolinea, come ha detto l’attore in un’intervista a Vanity Fair.

L’attore italo-francese quindi ora dovrebbe essere single, concentrato sulla propria carriera. Maupas infatti sta ancora studiando recitazione, all’Accademia 09 di Milano, ed è anche molto attivo sui social, soprattutto sul profilo Instagram dove conta quasi 100.000 followers. Maupas, inoltre, parla fluentemente ben tre lingue: chiaramente italiano e francese, ma anche inglese.

