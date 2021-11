Chi è uscito a Bake Off | chi è stato eliminato ieri sera 26 novembre

Bake Off Italia 2021 arriva alla tredicesima puntata in onda il 26 novembre. Scopriamo chi è stato eliminato dal cooking show di Benedetta Parodi

Sei concorrenti rimasti in gara nella tredicesima puntata di Bake Off Italia 2021 andata in onda il 26 novembre. Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara hanno giudicato tre prove come da tradizione. Scopriamo chi è stato eliminato tra Daniela, Enrico, Giacomo, Lola, Roberto e Simone.

Chi è uscito il 26 novembre a Bake Off 2021

La prima prova è stata ambientata a Portofino e i concorrenti hanno dovuto preparare un aperitivo elegante che sia in grado di rispettare la bellezza della città ligure. Ospite Roberto Villa che ha presentato la sua idea di aperitivo composto da focaccia, grissini e del finger food al basilico. Complimenti di Knam a Peperita, mentre ancora una volta Daniela conquista i giudici.

Nella seconda prova i concorrenti hanno preparato il tiramisù puntando a replicare le versioni creative di Knam e Damiano. L’obiettivo è creare un unico tiramisù deluxe ma senza conoscere le dimensioni del quadro e della cornice (forma del dolce). L’unica a poter sfruttare dell’aiuto è stata Daniela che avendo il grembiule blu ha avuto preparato lo stampo. Assente Peperita che non si è sentita bene e non ha partecipato alla prova tecnica. La prova viene conquistata da Roberto che ha battuto Daniele e Simone.

La terza e ultima prova ha visto il ritorno di Peperita con i concorrenti che sono stati chiamati a creare la Bazooka Cake. Si tratta di un cannolo gigante che ha all’interno diversi cannoli siciliani. L’intero dolce deve essere preparato in 100 minuti. A conquistare il grembiule blu è stata ancora una volta Daniela che conferma di essere tra le favorite per la vittoria finale. Hanno chiuso la classifica Lola ed Enrico e ad essere eliminato da Bake Off Italia 2021 è stato Enrico.

