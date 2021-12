Il 10 dicembre è andata in onda la semifinale di Bake Off 2021. Scopriamo chi è uscito e chi sono i finalisti di questa edizione

La lunga avventura di Bake Off 2021 sta per concludersi. Sono quattro i concorrenti ancora in gara per conquistare la vittoria finale. Nella quindicesima puntata, andata in onda il 10 dicembre, Daniela, Giacomo, Lola e Roberto si sono sfidati per ottenere i tre posti previsti per l’atto conclusivo. La giuria composta da Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara ha valutato anche questa volta le creazioni dei concorrenti. Scopriamo chi è stato eliminato e chi ha conquistato l’accesso alla finale.

Chi è uscito il 10 dicembre a Bake Off 2021

Nella prima prova, quella creativa, Daniela Ribezzo, Giacomo ‘Peperita’ Liuzzi, Lola Litvinova e Roberto Portanova si sono cimentati con la Pom Pom Cake, una torta da tre strati e due farciture. La migliore, secondo la giuria, risulta essere Daniela che così ottiene un bonus per la prova successiva. La manche tecnica vede protagonista la Torta Tra Le Nuvole con la ricetta di Damiano Carrara. Grazie al bonus ottenuto, Daniela può conoscere la ricetta completa. Il segreto sta nell’unione del budino di riso e della torta della nonna. Entrambi poi devono poggiare su una nuvola di zucchero caramellizzato. A vincere la prova e conquistare il primo posto in finale è Roberto.

Nell’ultima manche, la cosiddetta prova salvezza, i tre concorrenti rimasti devono preparare una Baked Alaska. Il dolce dovranno essere creato seguendo la ricetta del maestro Ernst Knam. A conquistare il pass per la finale è Daniela, la migliore della prova. Lola e Peperita sono le ultime due concorrenti a contendersi un posto per la finale. Ma il colpo di scena sorprende tutti. La giuria decide di non eliminare nessuno. Lola e Peperita si sfideranno nella finale in un duello uno contro uno per stabilire chi dovrà sfidare Roberto e Daniela.

