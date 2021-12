Chi ha vinto Bake Off 2021: il vincitore della nona edizione

Atto finale di Bake Off 2021. La nona edizione del cooking show si conclude con l’ultima puntata in onda il 17 dicembre. Scopriamo chi ha vinto

Inedita finale a tre per Bake Off 2021. La puntata inizia con lo spareggio tra Piperita e Lola, vinto da quest’ultima e che le permette di raggiungere la finalissima con Daniela e Roberto. Le due si sono sfidate preparando 12 fette perfette con la stessa base e inserti tutti diversi. 130 i minuti a disposizione con la giuria che al termine ha preferito dare a Lola l’occasione di partecipare alla finalissima. Scopriamo chi ha vinto la finale a tre.

Chi ha vinto Bake Off Italia 2021

I tre finalisti si sfidano nella prova tecnica riproducendo la torta mono porzione di Stefano Ferraro, capo pasticciere del Noma. In questo caso però dovranno triplicare la mono porzione. A vincere la prova è Roberto, seconda Daniela e terza Lola. Nell’ultima prova che decreterà il vincitore di Bake Off Italia 2021, i concorrenti hanno avuto 200 minuti a disposizione. La prova li ha visti impegnati a creare un vero e proprio percorso a tappe con tre ricette che raccontano la personalità di ognuno. Nessun limite, Roberto, Daniela e Lola possono preparare ciò che vogliono.

Roberto ha preparato una torta di fichi, una salata con bresaola, e una con olio d’oliva. Lola invece ha presentato una crostata moderna alle mandorle, lime, ribes nero e pistacchio; una torta senza lattosio e senza glutine al cocco e ananas; e infine una frolla al cacao con frutta secca e cremoso al cioccolato. Daniela ha scelto una crostata con pere e cioccolato, una mousse al cioccolato e una frolla con mousse al caramello e un interno al mirtillo. Dopo la consultazione, i giudici hanno scelto Daniela. È la vincitrice di Bake Off Italia 2021.

Chi è Daniela, vincitrice di Bake Off Italia 2021

Daniela Ribezzo ha 30 anni e ha vinto Bake Off Italia 2021. Il suo lavoro è insegnante in una scuola primaria di Milano ma è originaria di Foggia. Le sue passioni sono pasticceria e danza. Quest’ultima l’ha spinta a partecipare ad Amici 2015, ma si è fermata prima del serale per un infortunio. Tanta costanza nel corso della sua avventura a Bake Off e ora grazie alla vittoria potrà realizzare un programma televisivo per Food Network, che è poi il premio in palio per il Miglior Pasticcere Amatoriale d’Italia 2021.

