Loredana Bertè prima e dopo, chirurgia FOTO

Loredana Bertè, com’è cambiata negli anni la cantante, che sarà ancora giudice di The Voice Senior 2021, e le operazioni chirurgiche cui si è sottoposta.

Anche in questa seconda edizione, Loredana Bertè sarà tra i giudici di The Voice Senior, insieme a Clementino, Gigi d’Alessio e alla new entry Orietta Berti. La cantante è uno dei volti principali della musica italiana, con una carriera lunga e ricca di successi alle spalle. Negli anni, naturalmente, è cambiata molto, facendo anche molto chiacchierare di sé. Vediamo dunque com’era prima e com’è oggi la cantante e le operazioni chirurgiche cui si è sottoposta per modellare il proprio aspetto.

Loredana Bertè prima

Nata nel 1950 a Reggio Calabria, la carriera musicale di Loredana Bertè spicca il volo col suo trasferimento a Roma, dove insieme a Renato Zero inizia a frequentare i circoli musicali della Capitale.

Preso il talento della Bertè esce fuori in tutta la sua potenza, il primo successo degno di nota è E la luna bussò, che ha il grande merito di portare in Italia per la prima volta le influenza della musica reggae e che si consacra come un classico della nostra storia musicale.

La vita di Loredana Bertè è però stata costellata anche di drammi e momenti negativi. La cantante ha dovuto affrontare il tragico suicidio della sorella, Mia Martini, nel 1995. Evento che ha causato alla cantante una forte depressione, che l’ha portata anche alla decisione di ricorrere in maniera massiccia alla chirurgia estetica.

Loredana Bertè oggi

Guardandola oggi, la cantante pare molto diversa rispetto ai suoi esordi e alla sua giovinezza.

I ritocchi cui si è sottoposta durante il suo periodo buio sono molto evidenti, nei rigonfiamenti nel viso e nelle labbra decisamente più abbondanti. Tuttavia, l’importante è che la cantante abbia ritrovato la propria serenità e la sua ritrovata vena artistica testimonia che la Bertè è riuscita a gettarsi il peggio alle spalle.

