Orietta Berti da giovane, che bella da piccola FOTO

Orietta Berti, vediamo com’è cambiata negli anni la cantante, nuova giudice di The Voice Senior 2021, tramite le sue foto da giovane.

Orietta Berti è una delle grandi voci della musica italiana e sta per intraprendere una nuova avventura. Il 2021 l’ha riportata alla ribalta, con la partecipazione a Sanremo e il successo del singolo Mille con Fedez e Achille Lauro. Ora, la cantante è pronta a vivere una nuova esperienza, quella da giudice nel programma musicale The Voice Senior 2021, seconda edizione dello show dedicato alle voci over 60 del paese. Per l’occasione, vediamo com’è cambiata negli anni la cantante.

Orietta Berti da piccola: com’è cambiata

Da tantissimi anni, Orietta Berti è una delle protagoniste della musica italiana, un volto e una voce amatissimi da tantissime persone. Cantante, attrice, ora anche giudice nei talent: Orietta Berti ha alle spalle una lunghissima carriera ed è ovviamente cambiata molto durante gli anni. La sua carriera ha inizio nel principio degli anni ’60, girando per diversi locali dell’Emilia e ottenendo risonanza grazie alla partecipazione al Il disco d’oro nel 1961.

Le foto da ragazza mostrano una bella giovane cantante che, anche oggi, presenta tutto il suo charme. Orietta Berti ha sempre mantenuto il proprio stile vivace e solare, presentandosi sempre in modo impeccabile con look curati e make up molto eleganti. Possiamo vedere, in questa foto da giovane, quanto la donna presenti dei tratti che sono riconoscibili anche oggi.

Orietta Berti a The Voice Senior 2021

A partire da stasera, avremo l’occasione di vedere la cantante in televisione, impegnata nella nuova edizione di The Voice Senior. Al suo fianco, in questa esperienza ci saranno anche Gigi d’Alessio, Clementino e un’altra donna che ha scritto la storia della musica come Loredana Bertè.

Da stasera, per otto venerdì, vedremo dunque Orietta Berti provare a portare alla vittoria uno dei concorrenti che sceglierà di sostenere.

