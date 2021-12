Chi è Matteo Romano cantante di Sanremo Giovani 2021

Matteo Romano, chi è il cantante che prende parte alla finale di Sanremo Giovani 2021 con la canzone Testa e croce: scopriamo tutto quanto.

Questa sera andrà in onda l’attesissima finale di Sanremo Giovani 2021. Tra i 12 finalisti che si contenderanno i due posti in gara nella categoria Big del Festival c’è anche Matteo Romano. Scopriamo tutto ciò che sappiamo sul cantante.

Sanremo Giovani 2021: chi è Matteo Romano

Matteo Romano nasce a Cuneo nel 2002 e diventa famoso grazie alla viralità raggiunta dal suo brano Concedimi su TikTok. Il brano in realtà è nato come un semplice estratto che è diventato talmente famoso sul social che il ragazzo l’ha reso un vero e proprio singolo. Ora, Matteo Romano cerca la definitiva consacrazione a Sanremo Giovani.

Testa e croce di Matteo Romano: il testo

Tutto ciò che ho da dire ho detto

Tutto ciò che davvero ho fatto

Guardo sempre il muro distratto

E non penso che

Tu sarai nel locale fatto

Gli occhi persi in quelli di un altro

Ma lo sguardo ancora un po perso

A pensare a me

E mi ricordo le tue dita mentre sfogliano le pagine di un libro

Che non so neanche dove ho messo

E ti ricordi quella volta insieme in macchina

La mia canzone preferita forse sai ancora qual è

Fingo, non ci penso

Se mi chiedi mento

Ti guardo mentre ridi anche se non conviene

In fondo non è guerra, è una rivoluzione

Fisso un punto fermo

Se mi tocchi ho solo paura di perder la presa e di cedere

Di sentirmi dire di nuovo

Che siamo testa e croce allo stesso modo

E alla fine è vero hai ragione

Tutto ciò che ho da dire ho detto

Tutto ciò che davvero ho fatto

E se ripenso a quella volta ti parlavo

Ma che strano, eri distratto

Se me lo chiedi non vengo più a bere

Anche se vado via vuoi rimanere

Ormai, lo sai, non c’è più nessun film da vedere

Niente che ci lega insieme

Fingo, non ci penso

Se mi chiedi mento

Ti guardo mentre ridi anche se non conviene

In fondo non è guerra, è una rivoluzione

Fisso un punto fermo

Se mi tocchi ho solo paura di perder la presa e di cedere

Di sentirmi dire di nuovo

Che siamo testa e croce allo stesso modo

E alla fine è vero hai ragione

Alla fine è meglio

Forse hai ragione tu

Un po’ mi manchi ma lo metto dentro, un peso in meno

Abbiamo dato il meglio

Il peggio un po’ di più

Sta notte dormirò lo stesso anche se hai ragione tu

