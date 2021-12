Jovanotti testo La Primavera nuovo singolo | significato

Jovanotti ha annunciato La Primavera, il nuovo singolo che arriva in contemporanea con altri quattro brani

Ecco il testo di La Primavera, nuovo brano di Jovanotti, che potete anche ascoltare di seguito. La nuova canzone arriva dopo la pubblicazione del singolo Il Boom ed esce insieme ad altri quattro brani. La scelta dell’artista è quella di far conoscere più brani nel corso dell’anno senza prevedere un vero e proprio album.

La Primavera significato

La canzone “La Primavera” è una dichiarazione di intenti, non fa riferimento alla stagione ma ad un vero e proprio stato d’animo. Una canzone evocativa visivamente con immagini che si susseguono dove a trionfare è l’amore. È questo sentimento ciò che rimane a prescindere. Il video de La Primavera è un corto cinematografico psichedelico diretto da Tommaso Ottomano. Rispecchia in pieno il significato del brano mettendo in mostra un’esplosione di colori dove però non manca un forte racconto interiore. Nel brano Jovanotti si affida a La Primavera per indicare una condizione d’animo, rifiorire della natura e anche della natura che è dentro di noi.

Il testo di La Primavera

I gatti innamorati sono pronti a farsi uccidere

Pur di portare a compimento la prossima missione

La morte è quella cosa che agli altri può succedere

Ma resta sempre la speranza che a noi non accadrà

Tenendoti la mano mentre stavi partorendo

Sulla frontiera umana tra il mistero e la paura

Gettai uno sguardo fuori nella notte in un secondo

Mi ritrovai all’incrocio tra macchine e natura

Amo gli inizi e ognuno ha i propri vizi

La Primavera arriverà

Amo gli inizi e ognuno ha i propri vizi

La Primavera

Se potessi stringerti tra le mie braccia io lo farei

Ti porterei in moto a prendere un gelato al gusto che vorrai

Guarderei la nebbia aprirsi come il sole ti respirerei

E tu da ribelle sopra la mia pelle io mi sentirei

Mentre studiavi Caravaggio all’Accademia d’Arte

I Turchi pattugliavano il confine con la Siria

In Cina un pipistrello forse a Malibu o su Marte dormiva a testa in giù e le gambe all’aria

E se il profumo del ragù si mischia a certi incensi

che sono fabbricati da millenni nel Kerala

Rossini con la musica evocava i cinque sensi

E il giorno il karaoke si farà dentro al teatro della Scala

Amo gli inizi e ognuno ha i propri vizi

La Primavera arriverà

Amo gli inizi e ognuno ha i propri vizi

La Primavera

La Primavera

Se potessi fare quello che fa aprile con i giorni freddi

Ti farei volare come un aeroplano sopra i continenti

Aprirei i polmoni a tutte le emozioni che mi fai provare

Siamo due canzoni dentro un DJ set sovrannaturale

La Primavera

La Primavera

La Primavera

La Primavera

