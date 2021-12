Frasi di auguri Capodanno 2022 divertenti: fai come il GF VIP

Cerchi auguri di capodanno 2022 divertenti ed originali? Per le gif ispirati al Grande Fratello VIP, personaggi tv e cinema

“Tanti auguri di buon anno nuovo, buon 2022 a te e famiglia!” All’epoca in cui le gif sono un cult e la messaggistica istantanea corre a velocità della luce, ci si vergogna un po’ di inviare messaggi di auguri così banali. Gli auguri di Capodanno 2022 di tendenza sono le gif personalizzate rigorosamente accompagnate da una frase di un vip diventata virale. Come realizzare una gif per augurare buon anno in maniera originale?

Semplice, realizza un breve video, selfie e non, direttamente su whatsapp, trasformalo in gif con il tasto in alto a destra e aggiungi una didascalia simpatica. Ecco delle frasi di auguri di Capodanno 2022 divertirti a cui ispirarvi per stupire.

Frasi di auguri Capodanno: fai come i vip

Realizza una gif in cui sei in piedi guardando verso la telecamera, indicando. Poi aggiungi la frase “Ti do una news Flash, buon 2022!” Esatto, hai indovinato sono gli auguri di Capodanno come Alex Belli del GF VIP.

Gif realizzata a piacere, l’importante è l’espressione arrogante. La didascalia giusta è “se il 2021 è stato come una serie tv a cui hanno tagliato il budget, il nuovo anno non sarà un fake!!” In questo caso il tuo messaggio sarà ispirato da Soleil Sorge, concorrente del Grande Fratello VIP.

Invia una gif con un occhiolino e aggiungi la frase di auguri di Capodanno 2022 tratta dalle migliori frasi di Chiara Ferragni “ci vuole pazienza se qualcosa deve accadere, accadrà…in questo anno”!

Per parità puoi anche cambiarla con la citazione di Fedez “il 2021 si è presentato con la simpatia di una raccomandata Equitalia! il 2022 si presenterà come biglietto vincente della lotteria!!”

Se invece preferisci augurare buon anno in maniera divertente ma vintage crea un video mentre ti alzi da tavola. La didascalia d’obbligo da Vacanze di Natale “e anche questo Capodanno ce lo siamo levati dalle …..!!”