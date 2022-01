Giuseppe Maggio chi è Vladimir di Un amore così grande

Giuseppe Maggio interpreta Vladimir da Attore protagonista di Un Amore Così Grande. Ecco chi è e la sua carriera

Bello, tenebroso ed intrigante il protagonista di Un amore così grande è un volto noto al pubblico delle teen ager. Sì, è proprio lui: Giuseppe Maggio. L’attore che fa Vladimir nel film de il Volo è un vera star per pellicole per adolescenti e serie tv, ma ha anche recitato in fiction e in film con un taglio più drammatico.

Chi è Giuseppe Maggio

Giuseppe Maggio, di origini romane, è nato nella Capitale, nel quartiere Prati, il 13 novembre del 1992, ed ha attualmente 29 anni di età. I suoi genitori sono liberi professionisti e, come spesso dichiarato dal figlio, lo hanno sempre sostenuto in qualsiasi scelta di vita abbi fatto. Tra le sue passioni sin da piccolo c’è il calcio, lo aveva anche chiamato la Lodigiani, non si è presentato nemmeno al ritiro perché la sua strada era un’altra. Difatti dopo il diploma, di studi ha fatto il liceo classico “Terenzio Mamiani” frequenta corsi di recitazione, dizione, danza e canto a Roma e all’estero.

Giuseppe Maggio serie tv e film

Giuseppe Maggio si avvicina alla recitazione, il suo lavoro, per caso. Era fuori il suo liceo quando lo hanno notato per un provino, era il team di Federico Moccia. Maggio ha così esordito al cinema nel 2019 con Amore 14, film di successo accanto a Veronica Olivier. Ha capito subito di voler fare l’attore di lavoro e non come passatempo.

Due anni dopo è il protagonista del film Almeno tu nell’Universo, poi recita in numerose fiction tv tra cui Fratelli Detective, Provaci ancora prof, Una grande Famiglia e Tutti insieme all’Improvviso.

Parallelamente continua con il cinema con Un Fantastico Via Vai di Pieraccioni e Un amore così grande de Il Volo. Viene premiato con un nastro d’argento per il corto uno Studente di nome Alessandro. Giuseppe Maggio oggi è nel cast di Baby, serie tv Netflix e protagonista dei film 4 metà e Sul più bello.

