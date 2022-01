Doctor Strange, quali sono i poteri del grande stregone della Marvel? Scopriamo tutte le sue incredibili abilità.

Stasera su Italia 1 andrà in onda Doctor Strange, il film dedicato alle origini del grande stregone della Marvel, uno dei grandi protagonisti dell’MCU. Recentemente lo abbiamo visto al cinema nell’ultimo capitolo della saga di Spiderman, No Way Home, ma stasera ci sarà una grande occasione per rivedere il primo, e finora unico, film dedicato a lui, prima che, tra qualche mese, esca il secondo capitolo delle sue avventure. Per l’occasione, quindi, facciamo un recap sugli incredibili poteri di Doctor Strange.

Quali sono i poteri di Doctor Strange

Nel film vediamo come il dottor Stephen Strange, dopo un terribile incidente automobilistico, inizi un percorso che lo porterà a diventare lo stregone supremo. Il Doctor Strange è considerato il più grande mago della Terra, ma i suoi poteri non si limitano solo alla magia. Fino allo scontro finale con Thanos abbiamo visto come gran parte dei suoi poteri sia connesso alla gemma della mente, una delle gemme dell’infinito che il titano ha raccolto per dimezzare la vita sull’universo.

Dopo la sconfitta di Thanos, lo stregone ha perso la gemma, ma ha ancora tantissime abilità da poter sfruttare. Gli incantesimi e la magia fanno parte di questi chiaramente, ma Doctor Strange può anche aprire dei portali per arrivare ovunque, separare un corpo fisico da quello astrale, catapultarsi nella dimensione specchio: tutte abilità che gli abbiamo visto usare in Spiderman.

I suoi immensi poteri però arriveranno a un livello ancora superiore nel secondo film della sua saga, in arrivo tra qualche mese: con l’aiuto di un’altra potenza assoluta come Wanda Maximoff, Doctor Strange dovrà indagare sul multiverso, dovendo affrontare sfide e scenari mai visti prima.

