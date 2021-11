Disney Plus Day: tutti gli annunci Marvel | Agatha Harkness | Echo | Ironheart

Il Disney+ Day è ricco di sorprese per i fan di tutto il mondo. Annunci di ogni sorta che riguardano anche l’universo Marvel.

Tuti attendono con ansia l’arrivo del trailer di Obi-Wan Kenobi, la serie TV Star Wars con protagonista Ewan McGregor. Intanto, però, ecco una carrellata molto ghiotta di novità Marvel, tra serie animate e live-action, da Agatha Harkness a Echo, da Spider-Man Freshman Year a X-Men.

X-Men ’97

Finalmente l’MCU torna a strizzare l’occhio in maniera decisa al mondo dei mutanti. Lo fa con una nuova serie animata dal titolo X-Men ’97. Un revival dello show degli anni ’90. Una gradita sorpresa per tutti quelli che ricordano con grande affetto i ben 76 episodi andati in onda dal 1992 al 1997. In Italia la serie era nota come Gli Insuperabili X-Men. Occorrerà però attendere un po’, fino al 2023 per la precisione.

Moon Knight

Non è stata fornita una data ufficiale per la serie Moon Knight ma viene specificato come gli episodi arriveranno presto. Ciò lascia pensare alla fine del 2021 o l’inizio del 2022 (probabile). Il protagonista sarà Oscar Isaac).

She Hulk

Nessuna data d’uscita ufficiale ma la promessa che la serie She Hulk arriverà presto nel catalogo della piattaforma streaming. Come sappiamo, la protagonista sarà Jennifer Walter.

Ms. Marvel

Ms. Marvel è una serie particolarmente attesa dell’universo MCU. L’uscita è prevista per l’estate del 2022. La protagonista sarà Kamala Khan, interpretata dalla giovane Iman Vellani. Il personaggio farà capolino anche in The Marvels, al fianco di Teyonah Parris, ovvero Monica Rambeau, già vista in WandaVision.

What If…? 2

Arriverà presto la seconda stagione di What If…?. Questa è la promessa di Disney. Si tratta di una serie animata che mostra cosa accade nel vasto Multiverso, che propone versioni differenti dei personaggi ben noti della Marvel.

Echo

Nessuna data d’uscita fornita per Echo, intrigante serie TV Marvel tra le più attese da parte dei fan. La proatgonista sarà Alaqua Cox, che sarà mostrata già in Hawkeye, in arrivo a novembre 2021.

Spider-Man Freshman Year

Spider-Man Freshman Year è una nuova serie animata dedicata a Peter Parker. Attenzione rivolta soprattutto agli eventi precedenti la trasformazione nell’uomo ragno. Andremo dunque a esplorare le sue origini. Non si sa ancora se Tom Holland presterà la voce per il progetto.

I am Groot

Spazio a una serie di corti animati dedicati a Groot, amatissimo personaggio di Guardiani della Galassia. Nello specifico si racconteranno le avventure di Baby Groot, ovvero la sua versione dopo la rinascita.

Ironheart

Come tutti i fan sanno bene, Tony Stark è ormai morto. Ciò non vuol dire che Iron Man sia deceduto con lui. L’eredità verrà racconta da Riri Williams, geniale studentessa dell’MIT. A vestirne i panni sarà Dominique Thorne.

Agatha Harkness

Finalmente è stato mostrato il logo ufficiale di Agatha House of Harkness, serie TV dedicata alla strega già vista e apprezzata in WandaVision. Troverà il modo di liberarsi dall’incantesimo scagliatole contro da Scarlet Witch. Andrà a caccia di vendetta?

Marvel Zombies

Come lasciato intendere da Mark Millar, Marvel Zombies arriverò su Disney+. Un’intrigante serie animata che non ha ancora una data ufficiale. Una parte è già stata mostrata in What If…?. Una sorta di anteprima che ha stuzzicato i fan.

Secret Invasion

Anche in questo caso non è stata fornita alcuna data d’uscita ufficiale. Arriverà presto, promette Disney, la serie TV live action Secret Invasion. Tornerà Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury pronto per una missione che aprirà un ciclo molto importante.

