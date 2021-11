Obi-Wan Kenobi serie | trailer | Ewan McGregor | FOTO

Venerdì 12 novembre è il Disney+ Day, che potrebbe regalare molte sorprese. Tra queste anche il trailer della serie TV Obi-Wan Kenobi, con protagonista Ewan McGregor.

I fan di Star Wars non vedono l’ora di poter apprezzare la serie TV di Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor nuovamente nei panni del celebre maestro Jedi. Non si ha ancora una data d’uscita ufficiale e probabilmente occorrerà attendere il 2022 inoltrato. Nel corso del Disney+ Day, però, si avranno di certo ulteriori informazioni e, forse, sarà pubblicato anche il trailer ufficiale.

Obi-Wan Kenobi trailer

La notizia è stata lanciata da Star Wars News Net, fonte affidabile in merito alle ultime notizie sul mondo di Star Wars e, in generale, sulla Lucasfilm. I fan possono sperare in un teaser trailer di Obi-Wan Kenobi, che mostrerà le prime immagini ufficiali e magari offrirà un periodo di lancio sulla piattaforma streaming Disney+. Una tesi avvalorata anche dal fatto che il tanto atteso trailer di The Book of Boba Fett, che ci si attendeva per il 12 novembre 2021, è stato in realtà anticipato.

Obi-Wan Kenobi foto

Disney ha diffuso le prime foto ufficiali della serie Obi-Wan Kenobi. Si tratta di immagini utili alla creazione delle scene vere e proprie in live action. Queste conferiscono un’idea chiara di cosa ci si potrà aspettare dallo show.

