One Piece live action | cast | Netflix | Inaki Godoy | Emily Rudd

Annuncio chiave per tutti i fan di One Piece. È stato rivelato il cast della serie TV live action del celebre manga di Eichiro Oda. Ora sappiamo quali saranno i volti della ciurma iniziale di Cappello di Paglia.

One Piece, live action: cast

Non si ha ancora una data ma è certo che il live action di One Piece fa passi in avanti. Un nuovo accordo stellare per Netflix dopo quello per Cowboy Bebop. Ecco il cast protagonista della serie:

Inaki Godoy : Monkey D. Luffy

: Monkey D. Luffy Mackenyu Arata : Zoro

: Zoro Emily Rudd : Nami

: Nami Jacob Romero Gibson : Usopp

: Usopp Taz Skylar: Sanji

Inaki Godoy è un giovane attore messicano. È nato il 25 agosto 2003 e ha 18 anni. È noto per produzioni come La Querida del Centauro, Blue Demon e Animo Juventud. Ha inoltre recitato un piccolo ruolo in Che fine ha fatto Sara?, serie Netflix.

Mackenyu Arata è un attore giapponese nato a Los Angeles il 16 novembre 1996. È il figlio del noto attore, produttore, regista ed esperto di arti marziali Sonny Chiba. È divenuto celebre grazie alla trilogia live action di Chihayafuru. Scelto come protagonista del live action de I Cavalieri dello Zodiaco, in uscita nel 2022.

Emily Rudd è una modella e attrice americana, nata il 24 febbraio 1993. Nonostante il cognome, non ha alcuna parentela con l’attore Paul Rudd. Ha collezionato svariati ruoli minori, fino a ottenere una parte nella serie antologica Electric Dreams di Philip K. Dick su Prime Video. È stata inoltre annunciata la sua presenza in Fear Street 2.

Jacob Romero Gibson è un attore americano noto per le sue apparizioni in produzioni come Grey’s Anatomy e Greenleaf.

Taz Skylar è un attore britannico nato il 22 maggio 1976 alle Canarie da padre arabo e madre inglese. Ha debuttato nel film The Kill Team. Impegnato a teatro, è stato candidato agli Olivier Award. Sul fronte televisivo debutterà in Agatha Raisin, comedy crime drama in uscita.

One Piece, live action: trama

Il protagonista di One Piece è Monkey D. Luffy. Questi sogna di diventare il re dei pirati ed è pronto a tutto per riuscirci. Sa bene d’aver bisogno di una ciurma agguerrita e durante il suo primo viaggio incontra svariati combattenti. Ben presto diventeranno tutti suoi amici e compagni: Zoro, Nami, Usopp e Sanji.

Ciò che rende Luffy speciale è il suo corpo di gomma. Ciò è dovuto all’aver divorato un frutto del diavolo. Il suo mondo ne è pieno e tutti conferiscono poteri incredibili, differenti gli uni dagli altri. La sua ciurma diventerà la sua famiglia, fianco a fianco nel viaggio per seguire le orme di Gol D. Roger.

