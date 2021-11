Luca Salatino di Uomini e Donne, chi è il corteggiatore di Roberta nel reality di Canale 5: tutto su di lui, da cosa fa nella vita alla sua sfera privata.

Tra i protagonisti di Uomini e Donne c’è Luca Salatino, corteggiatore della tronista Roberta nella nuova stagione del programma di Canale 5. Scopriamo tutto quanto su di lui.

Chi è Luca Salatino di Uomini e Donne

Luca Salatino nasce a Roma nel febbraio 1992, ha quindi 29 anni. Fin da giovanissimo coltiva la passione per la Boxe, già nel 2013 è attivo con una squadra romana, il LAIMA Team. Anche oggi, Luca è un pugile dilettante nella categoria Elite, la più alta per quanto riguarda la boxe dilettantistica.

Oltre a tirare pugni, l’altra grande passione di Luca Salatino è la cucina. Nonostante non abbia mai studiato come chef, Luca è riuscito comunque ad affermarsi nel mondo, venendo anche inserito nella classifica degli chef che riescono a cucinare la migliore carbonara a Roma. Un vero e proprio must per un cuoco della Capitale. Ora, il corteggiatore di Uomini e Donne lavora nel Ristorante Pro Loco di Trastevere.

Luca e Roberta

Luca ha subito mostrato tutto il proprio interesse per Roberta, ma dopo le prime uscite la loro frequentazione sta procedendo tra alti e bassi. I due si sono baciati, ma la tronista ha baciato anche l’altro corteggiatore, Samuele Carniani. La reazione di Luca a questa notizia è stata molto negativa e ora la situazione tra i due è più incerta che mai.

Roberta si è detta molto attratta da Luca, ma è anche incuriosita da Samuele e vive un periodo di confusione. Nelle prossime puntate vedremo se la donna riuscirà a fare luce sui propri sentimenti.

