Costabile di Uomini e Donne chi è il corteggiatore di Gemma | età

Originario della Puglia, Costabile ha 68 anni e vive tra Milano e Shark El Sheikh in Egitto. È lui il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani. La dama torinese è ritornata sul trono Over e dopo un periodo di attesa è stata attirata dal fascino di Costabile. Scopriamo chi è e tutte le curiosità sulla sua vita.

Chi è Costabile di Uomini e Donne

Non si conosce tanto del lavoro di Costabile, ma in tanti presumono che la sua attività lo abbia portato a viaggiare spesso. Nello studio di Uomini e Donne ha raccontato di vivere ora tra Milano e Sharm El Sheikh, ma di essere stato anche in altre città. In particolare per circa 7 anni ha vissuto a Roma. Attualmente in pensione, è rimasto stregato dall’Egitto e da Sharm. Tra i suoi hobby infatti ha scoperto da qualche anno le immersioni subacquee che pratica periodicamente in Egitto. Quella terra è un autentico paradiso e ha così deciso di comprare un appartamento.

Vita privata

È tantissima la curiosità da parte dei telespettatori su Costabile. L’uomo si è subito descritto come una persona molto timida. Ha inoltre sottolineato come abbia bisogno di tempo per far emergere se stesso. Un ostacolo che non gli ha impedito però di approfondire la conoscenza con Gemma Galgani.

Tra Costabile e la dama torinese è subito scattata una forte intesa. I due hanno iniziato a conoscersi con i primi appuntamenti in esterna. Dopo essere stati insieme in una villa romana, hanno concluso la sera con una cena. Successivamente Costabile ha invitato Gemma a scoprire l’hobby delle immersioni subacquee. Una love story che ha riacceso l’entusiasmo di Gemma dopo le ultime deludenti frequentazioni.

Quando tutto però sembrava andare il verso giusto, arriva il colpo di scena. Gemma ha criticato Costabile per il suo comportamento. La donna lo ha accusato di non essere presente e di non darle le giuste attenzioni. L’uomo ha replicato sottolineando come Gemma non voglia impegnarsi per non lasciare Uomini e Donne.

