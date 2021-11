Ornella Muti oggi 2021 | figli | marito | Prima e dopo

Ornella Muti attrice protagonista del Bisbetico Domato con Celentano che fine ha fatto? Tutto sulla sua vita privata, foto prima e dopo

Ornella Muti oggi, nel 2021, che fine ha fatto? Bella come non mai nel film “Il Bisbetico Domato” con Adriano Celentano, con cui ha avuto anche una storia d’amore, si è ritirata da tempo dal mondo del cinema e dello spettacolo. Scopriamo che lavoro fa adesso, dove vive, se ha un compagno e il rapporto con la figlia.

Ornella Muti chi è, carriera

Il vero nome è Francesca Romana Rivelli. I suoi genitori sono di origini napoletane ed estoni, papà giornalista. E’ nata a Roma il 9 marzo del 1955 e ha 66 anni E’ sempre stata un’attrice. Il suo esordio nel mondo del cinema è a soli 14 anni con il film La moglie più bella. Ha poi interpretato diversi lungometraggi e molti ruoli nei fotoromanzi anche insieme alla sorella Claudia Rivelli. Il successo nazionale ed internazionale arriva negli anni ’70 con il regista Dino Risi: La stanza del Vescovo, Primo Amore poi I Nuovi Mostri le prime pellicole famose. La polarità si consacra con i film di Adriano Celentano, Innamorato Pazzo e il Bisbetico Domato. Ha vinto numerosi premi due Nastri d’Argento, una Targa d’oro ai David di Donatello e tanti altri.

Ornella Muti vita privata

Ornella Muti ha tre figli e si è sposata due volte. La prima con l’attore Alessio Orano, la loro storia d’amore è finita nel 1981 dopo essersi conosciuti sul set nel 1975, la seconda con Federico Facchinetti. Lo ha conosciuto tramite amici comuni, almeno così pare, e si sono lasciati definitivamente nel 1996. I tre figli di Ornella Muti sono Naike, Carolina e Andrea, questi ultimi due avuti dalla relazione con Facchinetti. Naike è la più nota dei tre perché anche lei fa parte del mondo dello spettacolo. Le due hanno un bellissimo rapporto che le unisce. Infatti entrambe amano praticare sport e fare yoga.

L’attrice de “Il Bisbetico Domato” ha anche tre nipoti: Akash di Naike, Alessandro e Giulia di Carolina.

Ornella Muti, la storia d’amore con Celentano, lettere

Ornella Muti e Adriano Celentano si sono conosciuti sul set del Bisbetico Domato ma hanno avuto una storia d’amore un anno dopo. La relazione tra i due è nata infatti sul set di Innamorato Pazzo. Rimasta segreta per anni, l’attore all’epoca era sposato con Claudia Mori e l’attrice era in crisi con Federico Facchinetti. Il flirt è stato rivelato dallo stesso molleggiato durante un processo, scatenando l’ira della sua bella compagna di film. Nel 1988 i rotocalchi Oggi e Gente pubblicarono le foto segrete dei loro incontri e le lettere che lei inviava al cantante dove dichiarava il suo amore.

Ornella Muti oggi 2021

Oggi Ornella Muti è molto riservata ed è difficile conoscere la sua vita privata. Sappiamo che vive a Lerma, in provincia di Alessandria, in una bellissima casa. Ha dichiarato in una recente intervista al Corriere della Sera di fare una vita di campagna insieme a figli e nipoti. Il fidanzato oggi è Fabrice Kerhervé. Chi è? Imprenditore di origine francese, vive in Italia da molti anni. Ha 56 anni ed è un uomo d’affari nel digitale. I due si sono fidanzati nel 2008 e si sono conosciuti frequentando ambienti comuni.

Come lavoro, oltre a proseguire la sua attività di attrice, ha anche un’associazione Ornella Muti Hemp Club che ha l’obiettivo di dare supporto a malati e dare vita ad iniziative di green economy.

Ornella Muti prima e dopo

