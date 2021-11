LOL 2 cast e concorrenti

Il cast di LoL 2 si arricchisce di un nuovo protagonista. I concorrenti dello show di Fedez sono comici staordinari

Scopriamo i nomi dei comici che riempiranno il salotto/studio di LOL 2, dovendo sottostare alle difficili sfide imposte da Fedez, rispettando un’unica regola: non si deve ridere. La prima stagione è stata vinta da Ciro Priello dei The Jackal. Chi saprà imporsi in questa seconda annata dello show?

LEGGI: Quando esce LOL 2

LOL 2 concorrenti

Qual è il cast di LOL 2? È la domanda che tutti gli appassionati del programma di Amazon Prime Video si stanno ponendo. Le riprese della seconda stagione sono infatti già state effettuate nei giorni scorsi. Il cast, dunque, non è più un mistero. Considerando come il lavoro sia già stato svolto, le ultime indiscrezioni sul cast sono di certo più veritiere rispetto alle semplici supposizioni degli ultimi mesi.

Fedez ha dato l’annuncio ufficiale del cast sul proprio profilo Instagram. Spazio a Virginia Raffaele, celebre comica e imitatrice, che renderà la vita durissima a tutti i suoi colleghi, proponendo svariati personaggi del suo bagaglio.

La comicità bizzarra di Maccio Capatonda potrebbe essere deleteria per qualcuno, spingendo non soltanto il pubblico a piegarsi in due dalle risate. Spazio poi a un altro fenomeno del web, dopo Fru e Ciro Priello. Si tratta di Tess Masazza.

Il nome più atteso è però probabilmente quello di Corrado Guzzanti. Un vero e proprio genio della comicità, che saprà regalare di certo delle perle assolute. Ecco tutti i concorrenti: Virginia Raffaele, Mago Forrest, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Alice Mangione, Diana Del Bufalo, Gianmarco Pozzoli, Corrado Guzzanti, Max Angioni, Maria Di Biase.

LEGGI: Chi è Alice Mangione concorrente di LOL 2

LOL 2 conduttori: con Fedez ci sarà Frank Matano

Mara Maionchi ha escluso la possibilità di prendere parte al programma come conduttrice, dati i tanti impegni. Al fianco di Fedez ci sarà Frank Matano. Una grande sorpresa di questa edizione. Il comico passa da concorrente a conduttore, dopo il grande successo della prima edizione, che lo ha visto come uno dei preferiti del pubblico.

LEGGI: Chi è Tess Masazza concorrente di Lol 2

LOL significato

LOL sta per laughing out loud, ovvero ridere a squarciagola. Un nome decisamente azzeccato per questo tipo di programma. Ecco infatti in cosa consiste il gioco, nel caso qualcuno non ne avesse mai sentito parlare.

Un gruppo di comici viene posto all’interno di uno studio, trasformato in salotto ricco di gadget. Tutti loro hanno un ampio camerino dove poter pescare oggetti di scena e cambiarsi. C’è anche un palco, dove a turno si esibiranno per tentare di far uscire dal gioco gli altri concorrenti.

Come si viene eliminati? Basta ridere. Chiunque accenni anche soltanto un sorriso sarà eliminato. A controllare e condurre c’è Fedez. Questi visionerà i filmati live per andare a caccia di ogni smorfia sospetta, dando a tutti dei compiti per movimentare il gioco.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI