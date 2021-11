Quando esce Lol 2? Oggi Fedez ha svelato il cast della seconda stagione del fortunato programma: vediamo tutti i dettagli.

È stato uno degli show rivelazione di quest’anno, il programma in cui chi ride viene eliminato. Peccato che i protagonisti siano proprio dei comici e che non ridere è una missione a dir poco complessa. Dopo lo straordinario successo della prima stagione, Lol è pronto a tornare con la seconda stagione, che vedrà ancora Fedez alla conduzione e un cast nuovo di zecca. Bisognerà però ancora aspettare un po’ per vedere Lol 2: vediamo quando uscirà.

Quando esce Lol 2

Quest’oggi Fedez ha svelato il cast della seconda stagione, dando ufficialmente il via all’attesa per la seconda stagione di Lol. Tuttavia, non sappiamo ancora bene quando avremo l’occasione di vedere il ritorno del fortunato comic show. Non c’è ancora infatti una data certa d’uscita, probabilmente Lol 2 uscirà tra marzo e aprile 2022. Bisognerà quindi pazientare ancora un po’.

Lol 2 approderà in streaming sull’applicazione di Amazon Prime Video, per vederlo dunque serve l’abbonamento alla piattaforma e, una volta sottoscritto, servirà scaricare l’applicazione, disponibile sia sui dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, sia su console e smart tv per vedere il programma comodamente in televisione.

Lol 2: il cast

In attesa di vedere la nuova stagione, ripassiamo un attimo tutti i concorrenti che prenderanno parte alla seconda stagione di Lol. Ci saranno alcuni volti famosi, da Virginia Raffaele a Corrado Guzzanti e il Mago Forrest, e anche star dei social come Diana del Bufalo.

Questa è la lista dei concorrenti: Virginia Raffaele, Mago Forrest, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Alice Mangione, Diana Del Bufalo, Gianmarco Pozzoli, Corrado Guzzanti, Max Angioni, Maria Di Biase.

