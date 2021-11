Calciatori Italia | stipendio | quanto guadagnano

Quanto guadagnano i calciatori dell’Italia? Vediamo gli stipendi dei calciatori azzurri che quest’estate hanno vinto l’Europeo.

Questa sera l’Italia sarà impegnata nel match contro la Svizzera, decisivo per la qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar nel 2022. Dopo la clamorosa assenza dall’ultimo Mondiale, gli azzurri non possono mancare quest’appuntamento. Per l’occasione, vediamo quanto guadagnano, con le rispettive squadre di club, i calciatori azzurri, reduci anche dal successo in estate all’Europeo.

Stipendi calciatori Italia

In vetta alla classifica dei calciatori più pagati ci sono due italiani che militano nel ricchissimo Psg: Verratti, con 9 milioni all’anno, e Donnarumma, 7. Segue Leonardo Bonucci, primo calciatore della Serie A in questa classifica, mentre in quarta posizione c’è Jorginho, che al Chelsea guadagna 6 milioni.

5 i milioni guadagnati da Federico Chiesa, uno dei trascinatori di quest’estate, mentre Immobile e Insigne percepiscono rispettivamente 4 e 4,6 milioni di euro all’anno.

Tra i meno pagati invece troviamo Matteo Pessina e Giacomo Raspadori, che rispettivamente con Atalanta e Sassuolo percepiscono un ingaggio inferiore al milione annuo.

Questa è la lista degli stipendi dei calciatori che, quest’estate, hanno vinto l’Europeo:

Gianluigi Donnarumma (Psg) – 7 milioni

Alex Meret (Napoli) – 1 milione

Salvatore Sirigu (Genoa) – 3 milioni

Francesco Acerbi (Lazio) – 1,8 milioni

Alessandro Bastoni (Inter) – 1,5 milioni

Leonardo Bonucci (Juventus) – 6,5 milioni

Giorgio Chiellini (Juventus) – 3,5 milioni

Giovanni Di Lorenzo (Napoli) – 2,3 milioni

Emerson Palmieri (Chelsea) – 4,5 milioni

Alessandro Florenzi (Milan) – 3 milioni

Leonardo Spinazzola (Roma) – 3 milioni

Rafael Toloi (Atalanta) – 1 milione

Nicolò Barella (Inter) – 2,5 milioni

Bryan Cristante (Roma) – 1,8 milioni

Jorginho (Chelsea) – 6 milioni

Manuel Locatelli (Juventus) – 3 milioni

Gaetano Castrovilli (Fiorentina) – 1,4 milioni

Matteo Pessina (Atalanta) – 0,4 milioni

Marco Verratti (PSG) – 9 milioni

Andrea Belotti (Torino) – 2 milioni

Domenico Berardi (Sassuolo) – 1,8 milioni

Federico Bernardeschi (Juve) – 4 milioni

Federico Chiesa (Juventus) – 5 milioni

Ciro Immobile (Lazio) – 4 milioni

Lorenzo Insigne (Napoli) – 4,6 milioni

Giacomo Raspadori (Sassuolo) – 0,1 milioni

