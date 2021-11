Chi è Max Angioni concorrente di LOL 2

Max Angioni, tra i concorrenti della seconda stagione di Lol c’è anche il comico: scopriamo chi è e cosa ha fatto nella sua carriera.

Finalmente è stato svelato il cast della seconda stagione di Lol, il programma in cui chi ride viene eliminato. Dopo lo straordinario successo della prima stagione, il conduttore Fedez ha svelato quali comici prenderanno parte alla seconda edizione del programma e tra questi c’è anche Max Angioni.

Chi è Max Angioni

Max Angioni è nato a Como nel 1990, città dove vive ancora oggi. Ha deciso di intraprendere la carriera da attore dopo il liceo, approdando nel 2018 a Zelig Time e arrivando a vincere, nel 2020, il Festival di Cabaret di Martina Franca in Puglia.

Max Angioni è diventato celebre al grande pubblico per la sua esperienza a Italia’s Got Talent, dove ha portato un monologo molto apprezzato dai 4 giudici, che lo hanno premiato con ben 4 sì. Il monologo, come ha raccontato il giovane comico, è nato un po’ per caso durante la quarantena, quando per noia si è messo a leggere il Vangelo: “Durante la quarantena non avevo niente da fare e mi son messo a sfogliare il Vangelo. Mi sono accorto che il primo miracolo di Gesù è la trasmutazione dell’acqua in vino durante un matrimonio (…). Praticamente i suoi poteri, la prima volta, li ha usati per l’open bar”.

Per quanto riguarda la sua sfera privata, non sappiamo moltissimo di Max Angioni. Il comico è molto attivo sul suo profilo Instagram, ma soprattutto per quanto riguarda la sua professione, non lasciando trapelare molto della sua vita privata. Sicuramente, avremo l’occasione di conoscerlo un po’ meglio durante la seconda stagione di Lol.

