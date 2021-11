Chi è Gianmarco Pozzoli concorrente di LOL 2

Gianmarco Pozzoli, tra i concorrenti della seconda stagione di Lol c’è anche il comico: scopriamo chi è e cosa ha fatto nella sua carriera.

Finalmente è stato svelato il cast della seconda stagione di Lol, il programma in cui chi ride viene eliminato. Dopo lo straordinario successo della prima stagione, il conduttore Fedez ha svelato quali comici prenderanno parte alla seconda edizione del programma e tra questi c’è anche Gianmarco Pozzoli.

Chi è Gianmarco Pozzoli

Ci sarà anche una famiglia all’interno di Lol. Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione sono marito e moglie e nel 2016 hanno creato The Pozzolis Family, un progetto che mostra, attraverso dei brevi video comici, le avventure della loro famiglia, composta anche dai figli Giosuè e Tosca, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2017. Entrambi prenderanno parte alla seconda stagione del famoso programma di Amazon Prime Video.

Gianmarco Pozzoli è un attore comico nato nel 1971 a Milano. La sua carriera ha inizio alla fine degli anni ’90 insieme a Gianluca De Angelis, con cui forma il duo comico Sagapò. I due appaiono in diversi programmi come Zelig e Colorado e in seguito accolgono anche Marta Zoboli, diventando un trio.

Oltre alla carriera da comico, Pozzoli è attivo anche come attore teatrale e cinematrografico, comparendo in film come Benvenuti al Nord e Mi rifaccio vivo e in fiction come Un passo dal cielo e Talent High School – Il sogno di Sofia.

Come detto, dal 2016 Gianmarco porta avanti il nuovo progetto familiare con la moglie Alice Mangione. I due si sono sposati a Milano nel maggio 2019 e ora, all’interno di Lol, si troveranno l’uno di fronte all’altra con l’obiettivo di farsi ridere a vicenda, cosa che sicuramente in tanti anni insieme sanno bene come fare.

