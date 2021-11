Chi è Alice Mangione concorrente di LOL 2

Alice Mangione, tra i concorrenti della seconda stagione di Lol c’è anche la comica: scopriamo chi è e cosa ha fatto nella sua carriera.

Finalmente è stato svelato il cast della seconda stagione di Lol, il programma in cui chi ride viene eliminato. Dopo lo straordinario successo della prima stagione, il conduttore Fedez ha svelato quali comici prenderanno parte alla seconda edizione del programma e tra questi c’è anche Alice Mangione.

Chi è Alice Mangione

Alice Mangione è la moglie di Gianmarco Pozzoli, comico anche lui, e nel 2016 la coppia ha fondato The Pozzolis Family, un progetto che racconta, attraverso dei brevi video comici, la vita familiare e le disavventure dell’essere genitori. Alice e Gianmarco stanno insieme dal 2013 e si sono sposati nel maggio 2019 a Milano. La coppia ha avuto due figli: Giosué nato nel 2015 e Tosca, nata nel 2017.

Marito e moglie prenderanno parte dunque alla seconda stagione di Lol e sarà sicuramente interessarlo vederli in azione, anche perché i due sanno benissimo come far ridere il coniuge. Cercheranno di fare coppia anche all’interno del gioco oppure si daranno del filo da torcere per portare a casa la vittoria finale? Sicuramente lo scopriremo presto.

Lol 2: il cast

L’appuntamento con Lol 2 è per marzo o aprile nel 2022. In attesa di vedere la nuova stagione, ripassiamo un attimo tutti i concorrenti che prenderanno parte alla seconda stagione di Lol. Ci saranno alcuni volti famosi, da Virginia Raffaele a Corrado Guzzanti e il Mago Forrest, e anche star dei social come Diana del Bufalo.

Questa è la lista dei concorrenti: Virginia Raffaele, Mago Forrest, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Alice Mangione, Diana Del Bufalo, Gianmarco Pozzoli, Corrado Guzzanti, Max Angioni, Maria Di Biase.

